NOB kraakt spoedwet GroenLinks tegen belastingontwijking

De NOB vindt dat de door GroenLinks ingediende Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting niet ingevoerd zou moeten worden. De beroepsvereniging van belastingadviseurs uit in een commentaar flink wat bezwaren tegen het wetsvoorstel, dat vorige maand is ingediend door GroenLinks.

Voorstel GroenLinks

Met de spoedwet zouden bedrijven die hun hoofdkantoor verhuizen naar een land zonder dividendbelasting een eindafrekening gepresenteerd krijgen. Multinationals met uitgestelde winsten moeten daar dan bij vertrek alsnog in Nederland dividendbelasting over betalen. Hierdoor hebben ze minder fiscale redenen om te verhuizen naar een land zonder dividendbelasting. Dit kan ertoe leiden dat hoofdkantoren gaan heroverwegen of het wel verstandig is om te vertrekken uit Nederland, denkt GroenLinks. ‘Dit wetsvoorstel is een ultieme poging om grote bedrijven die overwegen te vertrekken naar het Verenigd Koninkrijk op andere gedachten te brengen’, lichtte initiatiefnemer Snels toe.

NOB bijzonder negatief

Het wetsontwerp introduceert een dubbele belasting voor de aandeelhouders, constateert de NOB. ‘Enkel en alleen daarom al behoort dit wetsvoorstel naar de mening van de Orde niet ingevoerd te worden. Verder levert invoering van het wetsvoorstel strijd op met de goede verdragstrouw jegens alle verdragsstaten. Het wetsvoorstel heeft bovendien formele terugwerkende kracht tot en met 10 juli 2020, 12:00 uur. Uit beleid van de Staatssecretaris van Financiën volgt dat terugwerkende kracht alleen in uitzonderingssituaties, wanneer sprake is van een rechtvaardigingsgrond, zal worden toegepast. De formele terugwerkende kracht in het wetsvoorstel is naar de mening van de Orde in strijd met dit beleid. De Orde is voorts van mening dat het wetsvoorstel in strijd is met zowel het primaire als het secundaire EU-recht. Hierbij kan worden gedacht aan zowel de vrijheid van vestiging als de vrijheid van kapitaalverkeer. De Orde is van mening dat niet aangesloten kan worden bij de evenwichtige verdeling van de heffingsbevoegdheid, zoals neergelegd in het National Grid-arrest van het HvJ EU, omdat het daar een eindafrekening in de vennootschapsbelasting betrof. Voor de vennootschapsbelasting geldt een andere verdeling van de heffingsbevoegdheid zodat, op die evenwichtige verdeling van de heffingsbevoegdheid als rechtvaardigingsgrond, geen beroep kan worden gedaan. Dit wetsvoorstel komt mogelijk ook in strijd met het loyaliteitsbeginsel (artikel 4 lid 3 Verdrag betreffende de Europese Unie) op grond waarvan nationale overheden alle maatregelen moeten nemen om de nakoming van de uit het Unierecht voortvloeiende verplichtingen te verzekeren. Dit wetsvoorstel leidt ertoe dat de rechten van ondernemingen, die voortvloeien uit het Unierecht, door Nederland worden ondermijnd. Ook doet zich de vraag voor of dit wetsvoorstel niet als misbruik van recht door Nederland moet worden gekwalificeerd. Daarom beveelt de Orde het kabinet dringend aan om dit voorstel ter beoordeling voor te leggen aan de Europese Commissie. Naast alle fiscaaltechnische bezwaren is de Orde van mening dat het wetsvoorstel in verschillende opzichten schade toebrengt aan het Nederlandse vestigingsklimaat, met name voor beursgenoteerde moedermaatschappijen van multinationals.’

Bron: NOB