‘Deloitte kreeg 2 miljoen voor onderzoek naar belastingdienst’

Volgens Pieter Omtzigt (CDA) heeft Deloitte twee miljoen euro gekregen voor haar rapport over de cultuur bij de belastingdienst terwijl veel getroffen ouders in de toeslagenaffaire nog altijd wachten op hun geld. ‘Gekmakend’ noemt bij dat. Advocaat Geert Jan Knoops valt hem bij.

Onderzoek

Omtzigt zei afgelopen donderdag op Radio 1: ‘Er zijn deze zomer een paar nare dingen gebeurd. Deloitte is ingehuurd, ze hebben daar overigens 2 miljoen euro voor gekregen, terwijl er de hele zomer nog geen miljoen aan schade [aan ouders] is uitbetaald. Er wordt dus twee keer zoveel uitgegeven aan één adviseur. Dit is totaal gekmakend.’ Knoops reageerde op de uitzending met een tweet, waarin hij Omtzigt bijviel: ‘idd “Gekmakend”.’

Harde conclusies

Het onderzoek van Deloitte waar Omtzigt en Knoops naar verwijzen werd afgelopen mei opgeleverd. De adviesorganisatie had op verzoek van staatssecretaris Menno Snel onderzoek gedaan naar de cultuur bij de Belastingdienst. De conclusies waren hard. Medewerkers zijn bang om fouten te maken, voelen zich niet gehoord en er is te veel afstand tussen de verschillende hiërarchische lagen binnen en buiten de organisatie, aldus Deloitte op basis van een enquête onder ruim 12.000 medewerkers en groepsgesprekken met 650 medewerkers. De opdrachtgever zelf, Menno Snel, was toen trouwens al afgetreden.

Prioriteit

Als Deloitte inderdaad 2 miljoen euro heeft ontvangen voor een rapport van 100 pagina’s, dan komt dat neer op 20.000 euro per pagina. Toch is dat niet waar de kritiek van advocaat Knoops zich in deze op richt. ‘Mijn tweet zag niet op de declaratie zelf (kan ik geen oordeel over geven) maar op de prioriteit van het uitbetalen van nota’s aan deskundigen (die uiteraard betaald dienen te worden) vergeleken met de uitbetaling van schade aan gedupeerden. In mijn opinie had die volgorde van uitbetaling anders kunnen worden geprioriteerd.’ Knoops is niet professioneel betrokken bij de toeslagenaffaire en staat geen gedupeerde ouders bij.

Pieter Omtzigt laat weten vanwege een overvolle agenda niet op vragen over zijn uitspraken te kunnen reageren.