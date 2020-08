Voetbalprof die CFO werd leeft voort in ‘Nimox’-arrest

Het cliché dat voor de profvoetballer die stopt een sigarenwinkeltje een mooi tijdverdrijf is, gold niet voor Jacques Visschers. Het vrijdag overleden NAC-icoon werd accountant en was financieel directeur bij Nimox.

Clubicoon

In de jaren zestig was Jacques Vissers (geboren in 1940 te Amsterdam) spits bij de Bredaase voetbalclub NAC. Hij werd acht keer topscorer van de club en is daarmee nog altijd recordhouder. Het ene seizoen dat Visschers het mede door blessures liet afweten, degradeerde NAC uit de eredivisie. Het jaar erop zorgde hij er met negentien treffers voor dat zijn club terugkeerde op het hoogste niveau. Hij had de bijnaam ‘juffrouw Visschers’. Dat kwam omdat hij bij iedere sliding van de tegenstander hoog opsprong en zelf zelden een tackle inzette. Hij stopte in 1971, op zijn 31e, met profvoetbal. Hij maakte 108 doelpunten voor NAC, de enige profclub waarvoor hij uitkwam.

Financieel directeur

De intelligente Visschers, die als bestuurder betrokken bleef bij de voetballerij, studeerde vervolgens accountancy en klom op in het bedrijfsleven. Per 1 september 1982 werd hij benoemd tot financieel directeur bij Nimox in Den Bosch, een importeur van fietsen, watersportartikelen en elektronica. De groep bezat ook autobedrijven en transportondernemingen en haalde bij zijn aantreden een omzet van 130 miljoen gulden. Bij zijn aftreden was dat 379 miljoen gulden. Hij bleef tot 2001 werkzaam bij Nimox en ging met de VUT met de woorden: ‘Ik zal de stress missen. Altijd rustig is mij te saai’.

Faillissement Audittrade

Als CFO van Nimox besloot Visschers in 1983 tot een dividenduitkering van ruim 1 miljoen gulden aan de aandeelhouders van dochteronderneming Audittrade. Samen met een oude schuld van Auditrade aan Nimox resulteert dit in een vordering van Nimox op Auditrade van anderhalf miljoen gulden. Op 7 augustus 1984 werd Auditrade, dat handelde in hifi-apparatuur, failliet verklaard. De curator van Auditrade wilde dat de rechtbank het dividendbesluit zou vernietigen, maar dat gebeurde niet. Ook klaagde de curator Nimox aan wegens een onrechtmatige daad. Nimox zou onrechtmatig gehandeld hebben tegen de overige schuldeisers van Auditrade door te stemmen voor de dividenduitkering. Deze vordering werd door rechtbank toegewezen en het hof bekrachtigde dit vonnis. Nimox ging in cassatie.

Nimox-arrest 1991

Daarbij was een belangrijke rechtsvraag of een besluit tot dividenduitkering dat niet op grond van art. 2:11 BW kan worden vernietigd, toch onrechtmatig kan zijn. De Hoge Raad verwierp het beroep van Nimox. Hierbij speelde een rol dat Nimox ten tijde van het dividendbesluit enig aandeelhouder van Auditrade was. Het belang van het Nimox/Van den End-arrest (R 8 november 1991, NJ 1992/174) leert dat er meerdere perspectieven een rol kunnen spelen bij de beoordeling van een dividendbesluit. Zowel het besluit zelf als het stemmen voor het besluit kunnen onrechtmatig zijn. Het feit dat een besluit vanuit het ene perspectief niet als onrechtmatig is aan te merken, betekent niet dat onrechtmatigheid ook in andere opzichten zou ontbreken.

foto: NAC museum