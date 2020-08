NBA: accountant, let op uitlooprisico bij verzekering aansprakelijkheid

De NBA waarschuwt accountants om goed te letten op de voorwaarden bij beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen. De beroepsorganisaties zegt namelijk te hebben gesignaleerd dat er beroepsaansprakelijkheidsverzekeringen zijn die niet geheel voldoen aan de eisen die de VAO (in artikel 12) en de NVKS (in artikel 15) daaraan stellen.

Uitlooprisico

Een van die vastgelegde eisen is namelijk dat het zogeheten uitlooprisico voor minstens twee jaar onder de dekking valt. Dekking van het uitlooprisico betekent dat de verzekerden voor een bepaalde periode na de beëindiging van de verzekering nog verzekerd zijn voor de schade die een derde heeft opgelopen door handelen of nalaten van de verzekerde tijdens de verzekeringsperiode.

Duidelijkheid bij afsluiten

De NBA wijst er op dat het uitlooprisico al bij het afsluiten van de verzekering overeen moet zijn gekomen. ‘Zo is gewaarborgd dat het uitlooprisico ook écht wordt verzekerd. Dit is in het belang van maatschappij en accountants.’ Een optie waarbij je pas bij het beëindigen van de verzekering kan aangeven of je het uitlooprisico nog wilt verzekeren is niet een voldoende waarborg, licht de beroepsorganisatie toe.

De NBA adviseert accountants nog eens goed naar hun polis te kijken en contact op te nemen met hun verzekeraar als de verzekering van het uitlooprisico daarin niet goed is geregeld.