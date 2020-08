CDA en D66 willen alsnog Tozo-steun voor grensondernemers

Het kabinet zou wat CDA en D66 betreft toch noodsteun via de Tozo moeten verlenen aan zelfstandigen die in Nederland een bedrijf hebben, maar zelf over de grens wonen. De coalitiepartijen wijzen daarbij op recente antwoorden van de Europese Commissie op vragen van het Europees Parlement, waaruit bleek dat Brussel een andere kijk heeft op de steun.

Verschil van mening kabinet en EC

Het kabinet stelde altijd dat de Tozo een bijstandsuitkering is en geen ‘bijzondere non-contributieve uitkering’. Ondernemers die in het buitenland wonen zouden er daarom geen recht op hebben en noodsteun moeten aanvragen in het land waar ze wonen. Volgens de Europese Commissie bevat de Tozo echter wel degelijk eigenschappen van deze bijzondere uitkering. Een bijstandsuitkering hoeft niet over de grens uitbetaald te worden, maar zo’n bijzondere uitkering wel.

Tussen wal en schip

De groep grensondernemers valt tot nu toe tussen wal en schip. Nederland hanteert bij de inkomenssteun namelijk het woonlandprincipe, terwijl de buurlanden bij de tegemoetkoming voor weggevallen inkomsten uitgaan van waar de omzet wordt behaald. Dat leidt tot de vreemde situatie dat Nederlandse ondernemers die in Duitsland of België wonen en een bedrijf in Nederland runnen helemaal geen hulp krijgen, terwijl Duitsers en Belgen die in Nederland wonen met een bedrijf over de grens dubbel toegang hebben tot steun.

Geen actie

Hoewel de uitspraak van de EC een steun in de rug is voor de groep van ongeveer 3500 grensondernemers, hebben ze aan die morele opsteker financieel nog niets. De Europese Commissie moet zelf een procedure beginnen om Nederland terug te fluiten, maar kondigde dat nog niet aan. Gebeurt dit niet, dan moeten de ondernemers zelf naar de rechter.

CDA en D66

CDA en D66 proberen nu het kabinet alsnog over te halen coronasteun uit te betalen aan de groep zelfstandigen. ‘Dit werpt een nieuw licht op de situatie’, zegt Tweede Kamerlid Hilde Palland (CDA) tegen het FD. ‘De redenatie van het kabinet wordt niet door Brussel gevolgd.’ Ook D66-Kamerlid Steven van Weyenbergh denkt dat het kabinet zijn ‘stellige njet‘ tegen inkomenssteun zal moeten intrekken. ‘Nu deze uitspraak er ligt, hoop ik dat er eindelijk een oplossing komt.’

Oproep aan kabinet

De twee regeringspartijen roepen het kabinet op om uit te zoeken hoe de groep zelfstandigen op korte termijn geholpen kan worden met inkomenssteun. Tot nu toe konden zij alleen een zachte lening afsluiten voor bedrijfskapitaal.

Bron: FD