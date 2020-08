Europa: ‘Grensondernemers hebben toch recht op TOZO’

Ondernemers die in het buitenland wonen, maar een bedrijf in Nederland hebben, hadden waarschijnlijk toch recht op de TOZO, de uitkering die Nederland voor ondernemers in het leven riep om de coronacrisis door te komen. Dit stelt de Europese Commissie.

Bijstandsuitkering?

Nederland stelde altijd dat de TOZO een bijstandsuitkering is en dat ondernemers in het buitenland er daarom geen recht op hebben. Zij moesten noodsteun aanvragen in het land waar zij woonden. Ondernemers die net over de grens in België en Duitsland wonen maar hun zaak in Nederland hebben, klaagden dat ze vaak jarenlang belasting en sociale premies in Nederland betaalden, maar dat ze nergens terecht konden toen hun inkomsten wegvielen door de coronacrisis. Duitsland of België vonden dat Nederland hen een uitkering zou moeten geven, maar volgens toenmalig staatssecretaris Van Ark was dat niet aan de orde.

EC tikt Nederland op vingers

In antwoord op Kamervragen schreef Van Ark dat de TOZO een bijstandsuitkering is en geen ‘bijzondere non-contributieve uitkering’, een soort sociale zekerheidsuitkering. Uit antwoorden van de Europese Commissie op vragen van het Europees Parlement blijkt dat Brussel dat anders ziet. Volgens de Europese Commissie bevat de TOZO wel degelijk eigenschappen van deze bijzondere uitkering. Een bijstandsuitkering hoeft niet over de grens uitbetaald te worden, maar zo’n uitkering wel. ‘Voor mij is het duidelijk: Nederland had deze mensen ook TOZO moeten betalen,’ zegt hoogleraar Herwig Verschueren van de Universiteit Antwerpen tegen de NOS. ‘Nederland kan daar alleen nog onderuit als het kan aantonen dat deze mensen onvoldoende band met Nederland hadden. Maar dat lijkt mij ingewikkeld, aangezien hun bedrijf in Nederland stond ingeschreven.’

Procederen

Hoewel de uitspraak van de EC een steun in de rug is voor grensondernemers, hebben ze aan die morele opsteker financieel nog niets. De Europese Commissie moet zelf een procedure beginnen om Nederland terug te fluiten, maar dat kondigen ze nu niet aan. Gebeurt dit niet, dan moeten de ondernemers zelf naar de rechter. Een woordvoerder van het ministerie van Sociale Zaken laat tegen de NOS weten dat Nederland de antwoorden van de Europese Commissie nog bestudeert. Het ministerie wil daarom niet reageren.

Bron: NOS