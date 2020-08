Nieuwe digitale medewerker met Exact RPA

Nieuwe automatiseringsfuncties voor terugkerende handelingen binnen Exact Synergy besparen tijd en voorkomen handmatige fouten. Ondernemers zijn altijd op zoek naar digitale oplossingen waarmee ze kosten en tijd kunnen besparen. Nog actueler, zeker nu de coronapandemie de digitalisering in het MKB in een stroomversnelling brengt. Daarom brengt Exact, samen met GLM systems, een oplossing op de markt die ondernemers helpt om handmatige, repetitieve handelingen binnen Exact Synergy weg te automatiseren.

Met Exact RPA (Robotic Process Automation) hoeven ondernemers en hun medewerkers niet meer in actie te komen bij standaard handelingen die telkens opnieuw moeten worden uitgevoerd. Deze handelingen worden automatisch door deze nieuwe digitale medewerker verwerkt. Denk aan het aanmaken van een orderregel bij een bestelling, het versturen van een vriendelijke reminder wanneer een factuur niet tijdig is betaald of het samenvoegen van de factuur met de juiste bestelling. Zo houden ondernemers meer tijd over voor hun kernactiviteiten.

Informatie onder één dak

Bovendien kunnen gebruikers van Exact Synergy met Exact RPA een koppeling maken met de ERP- en CRM-systemen van Exact of externe partijen. Hiermee heeft de ondernemer alle informatiebronnen onder één dak waardoor het niet meer nodig is om meerdere systemen te raadplegen. Exact brengt de oplossing naar de markt in samenwerking met GLM systems, een partij die al jaren waarde toevoegt aan de software van Exact.

Digitaal stappen zetten

Jarno van Hurne, Global Product Line Director bij softwarebedrijf Exact: ‘Zeker in deze uitdagende tijden is het voor bedrijven nog belangrijker om digitale stappen te zetten. De bedrijven die hierin slagen, zijn de winnaars van morgen. We willen het MKB daarbij helpen, onder andere met deze oplossing. Want door repetitieve processen te automatiseren, blijft er meer tijd over voor waar het echt om gaat: een zo hoog mogelijk serviceniveau leveren aan klanten.’