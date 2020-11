‘Powerplatform’ moet accountant naar wereld van data-analyse en robotisering brengen

IT-adviesbureau Docco heeft met een aantal andere partijen het Accountancy Power Platform opgezet. Dat platform moet kantoren gaan helpen om concreet aan de slag te gaan met data-analyse en robotisering. Microsoft-tools vormen de basis.

Aan het platform hebben partijen als Microsoft, GBNED en leverancier van cloudoplossingen Eshgro meegewerkt. Het Powerplatform is bedoeld om kantoren laagdrempelig te laten kennismaken met data-analyse en robotic accounting. ‘De belangrijkste vijf digitale thema’s voor de komende jaren zijn Cloud, Security, Data-processing, Proces-automation en Identitymanagement. Bij elk kantoor staan er wel IT-projecten op de agenda die hierop inhaken.’

Aanbod vaak nog onbekend

Het platform biedt onder meer toegang tot de Microsoft-tools Power BI, Power Automate en Power Apps. De belangstelling is volgens Docco groot, ook omdat de apps onderdeel zijn van het veelgebruikte Microsoft 365. ‘Wat voor veel kantoren nog relatief onbekend is, is het aanbod van tools binnen dit portfolio die kantoren nu al concreet kunnen helpen met procesautomatisering en data-inzicht.’ Op het platform is hulp te vinden in de vorm van voorbeelden, trainingen en projectondersteuning. Dat moet kantoren het zetje geven dat nodig is om te gaan innoveren: ‘Met minimale technische kennis kunnen door kantoren al grote stappen worden gezet rond data-analyse en RPA.’

Ook meer geavanceerde ondersteuning

Koppelingen met andere (boekhoud)software is nog weleens een struikelblok. ‘Via het platform worden daarom meerdere voorbeeldconnectoren, modellen en how-to’s aangeboden om kantoren hier snel mee vooruit te helpen. Er zijn reeds voorbeelden beschikbaar voor Accountview, AFAS, King, Exact, Twinfield, Simplicate, Minox en NMBRS’, aldus Docco. Kantoren die al klaar zijn voor de volgende stap, kunnen ook op ondersteuning rekenen in bijvoorbeeld data-infrastructuren op Microsoft Azure of het maken en distribueren van apps en services met Azure Logic Apps. ‘Hiervoor wordt samengewerkt met gespecialiseerde kennispartners die dergelijke projecten met accountantskantoren samen gaan realiseren op basis van de casuïstiek.’ Ter promotie van het platform is er op 23 maart 2021 een (online) evenement.

Meer informatie staat op www.power-platform.nl.