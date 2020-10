Nieuwe versie GBNED-rapport ‘Scan en herken’

GBNED heeft een nieuwe versie gepubliceerd van het rapport ‘Scan en herken van boekingsdocumenten en elektronische factuurverwerking 2020/2021’. Daarin komen oplossingen van 27 aanbieders aan bod.

Vrijwel alle aanbieders bieden naast het scannen van facturen en het verwerken van PDF-facturen ook de mogelijkheid van elektronische factuurverwerking op basis van de UBL-standaard. ‘Inmiddels is de helft van de aanbieders, direct of indirect, aangesloten op het PEPPOL-netwerk om elektronische facturen uit te wisselen’, aldus GBNED. ‘Voor kassabonnen wordt steeds meer een app ingezet om eenvoudig via een smartphone deze bonnen te kunnen scannen om vervolgens te verwerken in de boekhouding.’

Steeds meer robotisering

Robotic accounting oftewel boekingsintelligentie om facturen en kassabonnen zo goed mogelijk automatisch toe te wijzen (aan onder andere de juiste rekeningen) wordt steeds verder doorontwikkeld en professioneler, concludeert GBNED. In het rapport geven enkele leveranciers ook inzicht de ontwikkeling van machine learning. Het rapport is gratis op te vragen via www.softwarepakketten.nl.