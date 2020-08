3 voorbeelden hoe je als accountant waarde toevoegt

Zonder hebberig te klinken, willen we altijd meer; meer tijd in een dag, meer waar voor ons geld. Gelukkig kun je als accountant je klant bijzonder snel meer bieden. Dat doe je door ze niet alleen financieel, maar ook strategisch bij te staan; je wordt als het ware een CFO on demand. Maar welke praktische inzichten kun je ondernemers dan geven? Michel Jongboer en Ynze Sipkema vertellen je waaraan je kunt denken.

Normaliter is het werk van een accountant ingedeeld op gezette tijden, dat hoeven we je waarschijnlijk niet te vertellen: je weet precies wanneer je de BTW-aangifte moet doen of de jaarrekening moet indienen en wanneer je dus contact hebt met je klant. Deze karrensporen zijn diep ingesleten, want deze regels gelden al tientallen jaren.

De kar eruit trekken is misschien een uitdaging; maar levert een heleboel op. Je kunt het contact met je klant intensiveren, inzichten en kansen voor hem of haar spotten en zo die accountant en CFO on demand worden waar ondernemers naar zoeken.

Dit op zich is niets nieuws; waarschijnlijk keer je alle cijfers van je klant al om, alleen doe je dit in Excel. Dit is echter een arbeidsintensief klusje en het nadeel ervan is, is dat wanneer je klaar bent, je bijna weer opnieuw kunt beginnen met de nieuwe data. Met onze software kun je al je systemen koppelen en heb je real time inzicht in hoe jouw klant ervoor staat.

Maar met ineens zoveel inzichtelijke data, kan het lastig zijn om door de bomen het bos te zien. Daarom geven we je drie voorbeelden hoe jij jouw klant kunt verrassen.

1. Personeelsbudget inzichtelijk maken

Elke ondernemer heeft een budget om leuke dingen van te doen voor zijn medewerkers in het kader van de werkkostenregeling. Denk aan kerstpakketten en teamuitjes. Tot een bepaalde grens mag elke ondernemer een x-bedrag van de loonsom aan z’n personeel uitgeven, zonder er extra voor belast te worden. Onze tool geeft real time inzicht in wat er het afgelopen fiscale jaar al is uitgegeven en hoeveel ruimte er voor de maanden die eraan komen nog is. Handig om dus direct tegen je klant te zeggen: ‘Let op, je hebt nog 1100 euro voor de komende 5 maanden.’

2. Soepel laten verlopen van belasting

Gedurende het jaar moet je klant vennootschapsbelasting betalen. Een voorlopige aanslag kijkt naar het bedrag dat je vorig jaar hebt verdiend, maar houdt geen rekening met de toekomst. En mocht jouw klant ineens meer winst maken dit jaar, dan moet hij of zij ook meer belasting gaan betalen. Een klant vindt niets vervelender dan aan het eind van het jaar ineens een enorm bedrag te moeten bijbetalen. Met onze tool, die live data gebruikt om een prognose voor 2020 te maken, kun je bij benadering inzichtelijk krijgen hoeveel belasting de ondernemer moet neertellen aan het eind van het jaar. Je kunt dan aan je klant voorstellen om alvast een aanslag in te dienen, zodat er geen naheffing komt.

3. Kosten per fte aantonen

Een overzicht van het soort medewerkers, is ontzettend handig voor je klant. Denk niet per se aan man-vrouwverhoudingen, maar aan fulltime versus parttime medewerkers. Dit is relevant voor de WW-premie die je klant moet afdragen. Daarnaast kun je zien wat de winst per fte is, maar ook wat de kosten per fte van de ondernemer zijn. Is zijn omzet 100.000 euro per fte, maar de kosten 80.000 euro, dan kun je je klant adviseren om eens in de kosten te duiken: waarom zijn die zo hoog per fte?

Het gebruik van een tool die live data uit een systeem haalt en automatisch update is een stuk minder foutgevoelig dan wanneer jij in je Excel-document cijfertjes over typt. Het maakt je werk makkelijker én leuker, omdat het je helpt om gegevens inzichtelijk te krijgen en te houden en deze vervolgens proactief met je klant te delen

Op deze manier word jij de CFO waar die ondernemer zo naar op zoek is. Dat jij zo waarde toevoegt, is fantastisch voor je klant. Hij krijgt meer, zonder dat hij hebberig hoeft te zijn: een ideaal recept voor een langdurige samenwerking tussen jou en de ondernemer.

Door Michel Jongboer, strategy director en Ynze Sipkema, Product Manager bij Unit4 Bedrijfssoftware