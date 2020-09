Notarissen niet blij met ‘shampoo-testamenten’

Notarissenorganisatie KNB is niet blij met de testamenten die klanten van het Kruidvat sinds vorige week bij de drogisterijketen kunnen aanschaffen. ‘Onze akten passen niet naast de shampoo. We zijn geen papier- of letterleverancier, maar leveren een dienst.’

Bij Kruidvat kunnen klanten op de website een voucher bestellen voor standaard testamenten, levenstestamenten en samenlevingscontracten die worden opgesteld door juridisch dienstverlener Ligo. De kosten: € 199; daar komt voor een levenstestament € 50 bij. KNB-voorzitter Nick van Buitenen heeft weinig op met de Kruidvattestamenten. ‘Deze akten zijn lang niet voor iedereen geschikt. Bovendien is het proces van een akte méér dan het aangaan van een digitaal vraag-en-antwoordspelletje.’

Drempel is al laag

Ligo is actief sinds 2015. Doel van de Kruidvat-actie is de drempel lager maken om een notariële akte op te laten stellen. Maar volgens Van Buitenen is drempel bij de notaris al laag. ‘Dit soort advertenties suggereren dat de dienst van de notaris altijd hetzelfde is. Dat klopt niet. De akte is de vastlegging van ieders persoonlijke wens. Ook voor het traject daarnaartoe betaal je als klant. Vraag je meer (tijd, advies, dienst) dan krijg je meer en betaal je meer. Iedereen moet dat voor zichzelf bepalen, maar er is een minimum, want de notaris moet altijd voorlichten en belehren.’

Niet voor iedereen

De conceptakte wordt met software opgesteld, op basis van de antwoorden van de klant. Vervolgens passeert de akte (na controle) bij een van de 12 samenwerkende notarissen. Dat het niet voor iedereen een geschikt concept is, geven ook Kruidvat en Ligo aan op hun websites. ‘Als je geen Nederlands spreekt, kinderen wilt onterven, een onderneming hebt of een samengesteld gezin, kun je niet bij hen terecht en moet je direct naar de notaris.’

De notarisdienst is een tijdelijke actie. Vouchers kunnen worden gekocht tot 30 november 2020 en worden verzilverd tot 31 december 2020. ‘Net als destijds bij de Hema-notaris zal de KNB ook de werkwijze van de Kruidvat-notarissen kritisch volgen.’