Amsterdamse notaris aangehouden voor witwassen

In Amsterdam is half mei een notaris aangehouden op verdenking van witwassen van crimineel vermogen en van het structureel niet melden van ongebruikelijke transacties, zo meldt het OM.

De aanhouding vond plaats tijdens een actiedag, waarbij het kantoor en de woning van de notaris en een garagebox zijn doorzocht. ‘Hierbij zijn meerdere specifieke dossiers en gegevensdragers in beslag genomen. Ook een medewerker van het kantoor is aangehouden op verdenking van dezelfde feiten. Beide mannen zijn inmiddels door de officier van justitie in vrijheid gesteld, maar zijn nog wel verdachte.’ Een notaris moet volgens de Wwft klantonderzoek doen om witwassen van crimineel geld te voorkomen. De herkomst van het vermogen moet worden onderzocht en ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld aan de Financial Intelligence Unit (FIU). ‘De aangehouden notaris wordt ervan verdacht ongebruikelijke transacties structureel niet te hebben gemeld en crimineel vermogen te hebben witgewassen.’

Geen verschoningsrecht

Sinds de invoering van de Wwft kan een notaris zich als geheimhouder niet meer beroepen op zijn geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht. Dat recht is dusdanig ingeperkt dat ongebruikelijke transacties moeten worden gemeld. Omdat de verdachte in deze zaak een notaris is, was de doorzoeking wel met extra waarborgen omkleed. Zo richtte de doorzoeking zich alleen op concrete transacties die betrekking hebben op concrete verdenkingen die uit het onderzoek tot nu toe naar voren zijn gekomen. Alle overige dossiers zijn vertrouwelijk gebleven.

Vastgoedtransacties voor criminelen

Het onderzoek naar de notaris is vorig jaar al opgestart door het Amsterdamse Combiteam – een samenwerkingsverband van de Dienst Regionale Recherche (DRR) Amsterdam en de Fiod. De aanleiding daarvoor was een signaal van het Regionaal Informatie- en Expertise Centrum dat deze notaris betrokken zou zijn bij twijfelachtige vastgoedtransacties. ‘Tijdens het onderzoek zijn talloze aktes en transacties onderzocht. Hieruit kwam naar voren dat de notaris en een van zijn medewerkers veelvuldig onroerendgoedtransacties zouden hebben voltrokken voor personen die actief zijn in het criminele circuit en leningsakten zouden hebben gepasseerd voor leningen tussen deze personen. Daardoor is het vermoeden ontstaan dat de notaris en de medewerker op grote schaal het witwassen van crimineel vermogen hebben gefaciliteerd en hebben meegewerkt aan verboden leningen. Daarnaast zouden de notaris en de medewerker betrokken zijn geweest bij het opzetten van enkele ondernemingen op naam van een katvanger.’

Drie ton in een big shopper

Afgelopen week eiste het OM in een andere witwaszaak een celstraf van dertig maanden tegen een 58-jarige man uit Utrecht. Die werd in de kraag gevat na het overdragen van een tas met geld op de parkeerplaats van een hotel in Leusden in november 2021. In de big shopper zat 300.000 euro in contanten. Een andere man werd ook aangehouden en komt op 20 juni voor de rechter. De verdachte bleek in een hotelkluis nog eens ruim 100.000 euro te hebben opgeborgen. Zijn verklaring dat hij dacht dat er kleding in de tas zat, vindt de officier van justitie ongeloofwaardig. Die vermoedt dat de man alleen vorig jaar al in totaal ruim één miljoen euro met criminele herkomst heeft witgewassen.