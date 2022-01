Hema maakt einde aan notarisservice

De Hema is eind december gestopt met de eigen notarisservice. Bezoekers van de website worden verwezen naar een notaris in hun woonplaats.

Het warenhuis bood de online service sinds 2013 aan. Een standaard samenlevingscontract of testament kon bij een samenwerkende notaris worden geregeld voor € 125. Dat leverde kritiek op van de beroepsorganisatie KNB, die er een rechtszaak van maakte om duidelijk te krijgen dat de Hema-notarisservice voldeed aan de notariële wet- en regelgeving. Het gerechtshof in Amsterdam oordeelde in 2015 dat de notaris nog in voldoende mate regie, zeggenschap en toezicht had op de uitbestede werkzaamheden. ‘Dat de werkwijze in de voorfase in grote mate is geautomatiseerd, maakt dat niet anders.’

In 2020 kwam Kruidvat met een vergelijkbaar concept: klanten konden op de website van de drogisterijketen voor € 199 een voucher bestellen voor standaard testamenten, levenstestamenten en samenlevingscontracten die werden opgesteld door juridisch dienstverlener Ligo. Het ging toen om een tijdelijke actie.