Onverwachts vertrek Gerard van Olphen (RA) bij APG

Hoewel hij vorig jaar nog voor vier jaar bijtekende, vertrekt Gerard van Olphen als bestuursvoorzitter van pensioenuitvoerder APG. Hij blijft aan tot volgend voorjaar. Er is nog geen opvolger bekend.

Lange staat van dienst

Van Olphen (58), opgeleid als register accountant in Groningen (1985-1987), trad in 2016 in dienst van APG. Daarvoor leidde hij vanaf 2013 SNS Reaal. De Staat had hem voor die functie gevraagd na de nationalisatie van de bank-verzekeraar. Zijn taak was SNS Reaal (nu SNS, onderdeel van de Volksbank) in rustig vaarwater te brengen. Daarvoor was Van Olphen CFO van verzekeraar Achmea (2002-2013). Hij begon zijn loopbaan in de jaren tachtig als financial controller bij ABN Amro.

Privéredenen

Van Olphen vertrekt aan de vooravond van de grootste hervorming uit de geschiedenis van het Nederlandse pensioenstelsel, die ook grote gevolgen zal hebben voor APG en voor de klanten van de pensioenuitvoerder. APG noemt ‘privéredenen’ en de nieuwe strategie als redenen voor het vertrek van de 58-jarige bestuursvoorzitter. Volgens de raad van commissarissen is voorjaar 2021 ‘een natuurlijk moment’ om plaats te maken voor een opvolger, de zoektocht naar een nieuwe topman of -vrouw is inmiddels gestart. ‘De afgelopen maanden hebben mij tot de conclusie gebracht dat ik meer aandacht wil geven aan privé’, laat Van Olphen weten in een persbericht. ‘Dat is een weloverwogen besluit, waarbij ik mij de impact op APG realiseer. Tegelijkertijd kan ik deze beslissing met een gerust hart nemen omdat ik weet dat APG in handen is van een team uiterst gemotiveerde en deskundige mensen.’