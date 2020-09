Franchisenemer in de clinch met De Hypotheker

Een franchisenemer in Best is door franchiseketen De Hypotheker aan de kant gezet op verdenking van fraude. Gisteren stonden beide partijen voor de rechter.

Stommiteit

De Brabantse franchisenemer geeft toe een ‘stommiteit’ te hebben begaan, toen hij vorig jaar bij een digitale verzekeringsaanvraag ‘een verkeerd vinkje’ plaatste. ‘Door grote tijdsdruk’, vergat Vrijhof dat een eerdere aanvraag voor zijn cliënte was afgewezen. Volgens de Hypotheker is er sprake van ‘verzekeringsfraude’, wat de advocaat van de franchisenemer een veel te zware kwalificatie vindt. De Hypothekers Associatie stelt dat de franchisenemer het vertrouwen in de dienstverlening van de keten heeft geschaad. ‘De situatie bij De Hypotheker Best is voor de directie een ernstige inbreuk op dat vertrouwen en is dan ook aanleiding geweest om de franchiserelatie niet voort te zetten’, stelt de koepelorganisatie in een verklaring. De franchisenemer zou met zijn actie ‘de gehele Hypotheker-formule’ in gevaar hebben gebracht. Franchisenemers van De Hypotheker acteren namelijk onder een collectieve vergunning van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

Gesteund door anderen

Opvallend is dat gisteren in de rechtbank ook tien andere franchisenemers uit de regio Zuid, aanwezig waren. Zij vrezen dat de ‘buitenproportionele houding’ van het moederbedrijf nadelige gevolgen voor hen heeft. Sommigen hebben het gevoel dat de franchisenemer uit Best als voorbeeld wordt gesteld’, om in de toekomst makkelijker contracten te beëindigen. De gedupeerde ondernemer moet voor 30 september tot een akkoord zien te komen. Als dat niet lukt, wil hij compensatie voor ‘kapitaalvernietiging’ en gemaakte investeringen. Uit een onafhankelijke taxatie bleek dat de onderneming van de franchisenemer een waarde heeft van €715.000. Na de contractbeëindiging (per 1 oktober) moet hij zijn klantenbestand gratis overdragen aan De Hypotheker, en heeft hij een concurrentiebeding van één jaar.

Directievoorzitter van De Hypotheker Michel van den Akker liet gisteren duidelijk weten niet door te willen met een partij die het bedrijfsimago bezoedelt. ‘Ons succes hangt mede af van het vertrouwen van de consument en toezichthouders, dat staat hier op het spel.’ Er is volgens hem daarom ‘zwaarwegend belang’ om het contract te beëindigen van Vrijhof, die twaalf jaar voor De Hypotheker werkt.

Bron: FD, Eindhovens Dagblad