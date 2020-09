Ook in hoger beroep 16 jaar cel geëist voor doodslag boekhouder Heeg

Het Openbaar Ministerie heeft maandag in hoger beroep opnieuw een gevangenisstraf van zestien jaar geëist tegen een 55-jarige man uit Joure. Hij wordt ervan verdacht op 6 februari 2018 de 56-jarige boekhouder Hans Boschma uit het Friese Heeg om het leven te hebben gebracht. Met die doodslag heeft de verdachte de ook door hem op dat moment gepleegde afpersing of diefstal met geweld van € 17.000,- willen verhullen. In februari vorig jaar werd de man al veroordeeld tot 16 jaar gevangenisstraf, maar daartegen ging hij in hoger beroep. Boschma was eigenaar van administratiekantoor Habo in Heeg.

Zelfdoding in scene gezet

Bij de dood van Boschma leek het op het eerste gezicht om zelfdoding te gaan: het slachtoffer werd met een strop om de hals aangetroffen. Al gauw werd echter duidelijk dat de boekhouder door de verdachte was gewurgd met het scheepstouw, meldt justitie. Daarna probeerde hij dat te maskeren als een zelfmoord.

Hardnekkige ontkenning

De verdachte liet pas maanden later iets los over wat er op 6 februari in het kantoorpand van Boschma is voorgevallen, meldt het OM. Aanvankelijk ontkende hij ook maar in het pand van het slachtoffer te zijn geweest. Na lange intensieve verhoren, waarin de verdachte met onder meer DNA-bewijs werd geconfronteerd, paste hij zijn lezing aan. Hij beweert nu dat het slachtoffer hem aanviel en eerst bij hem het touw om de nek deed. De verdachte zou zich hebben weten te bevrijden en het slachtoffer, na een worsteling, uit noodweer om het leven hebben gebracht.

De advocaat-generaal acht die verklaring ongeloofwaardig. Uit het onderzoek blijkt dat het water de verdachte financieel aan de lippen stond, meldt justitie. Daarom is hij naar het kantoor van de boekhouder gegaan. Op de dag van zijn dood werden diverse pogingen gedaan een grote geldsom over te boeken vanaf de rekeningen van Boschma. Uiteindelijk lukt dat en wordt een bedrag van 17.000 euro afgeschreven. In de minuten na de overboeking wordt een e-mail met een verklaring voor de overboeking aan de ontvanger van het bedrag verzonden. Het onderzoek wijst erop dat die e-mail naar alle waarschijnlijkheid door de verdachte is opgesteld.

‘Geen noodweersituatie’

Wat volgens het OM niet uit het onderzoek naar voren komt is enig spoor van een worsteling tussen de twee mannen in het kantoor. Getuigen schetsen het slachtoffer als iemand die niet zomaar in woede zou ontsteken. Daarbij blijkt uit het onderzoek dat het slachtoffer op het bewuste moment geen bril droeg, terwijl hij die absoluut nodig had. Van een noodweersituatie kan wat het OM betreft dan ook geen sprake zijn geweest. Het touw en de knoop die gebruikt werden om het slachtoffer om te brengen zijn bekend in de zeilsport. Uit het onderzoek blijkt dat verdachte graag zeilt.

Extra leed

Door een zelfdoding te ensceneren heeft de verdachte de nabestaanden veel onnodig extra leed toegevoegd, voerde justitie maandag aan. Het OM verwijt de verdachte de nabestaanden in het ongewisse te laten over wat er zich nu echt heeft afgespeeld rond de dood van Boschma.

Het hof doet uitspraak op 25 september.

Bron: OM