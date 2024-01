Justitie eist ‘slechts’ taakstraf tegen boekhouder die half miljoen stal

Een 46-jarige boekhouder van een bedrijf uit Ede stal jarenlang geld van zijn werkgever. Voor de rechter gaf hij zijn misdaden ruiterlijk toe: ‘Ik dacht: of ze me nou pakken met 1000 euro of met 50.000, ontslagen word ik toch.’

De man was in dienst van een grote scooter- en motorleverancier. Extra wrang was dat hij een paar jaar geleden juist was aangenomen de puinhopen op te ruimen die een frauderende voorganger had achtergelaten. Maar ook de nieuwe boekhouder kon de verleiding niet weerstaan. Zijn fraude begon met een foutje, zo vertelde hij deze week aan de rechter. Bij een overboeking vulde hij per ongeluk zijn eigen rekeningnummer in. Daar werd niets van gezegd. Er bleek geen controle te zijn.

Geen controle

De bedragen die de financiële man naar zichzelf overboekte werden steeds groter. Ook pensioenpremies keerde hij uit aan zichzelf. Schokkend was te horen hoe makkelijk de fraude bleek te zijn. ‘Managers en accountants zetten blind hun handtekening als ik dat vroeg. Niemand stelde vragen’, aldus de boekhouder in het beklaagdenbankje. Ook met vervalste facturen kwam hij gewoon weg. En zijn fraude had de man waarschijnlijk lang kunnen volhouden – er was geen controle – als hij in 2018 niet om een loonsverhoging had gevraagd. Het Edese bedrijf onderzocht of daar ruimte voor was en ontdekte ernstige onregelmatigheden in de boekhouding.

Minderwaardigheidscomplex

De boekhouder bleek bijna 500.000 euro te hebben verduisterd. Als verklaring gaf de man zijn minderwaardigheidscomplex als reden. Zijn extra welstand diende als compensatie voor zijn lichamelijke handicap. Met zijn werkgever, die hem op staande voet ontsloeg, kwam de boekhouder een terugbetalingsregeling overeen. Van de halve ton heeft hij inmiddels 450.000 euro terugbetaald, onder meer door zijn huis te verkopen. De fraudeur ging ervanuit dat hij hiermee rechtsvervolging kon voorkomen, maar zijn voormalige werkgever deed evengoed aangifte.

Voorwaardelijke straf

De man riskeert een onvoorwaardelijke gevangenisstraf van vijftien maanden. Maar volgens de verdachte is hij al genoeg gestraft. Sinds zijn ontslag is hij naar eigen zeggen ‘in een diep zwart gat gevallen’ en alles kwijtgeraakt. ‘Als ik naar de gevangenis zou moeten, zou ik instorten.’ De officier van justitie bleek niet ongevoelig voor dit verhaal en eiste een onvoorwaardelijke werkstraf van 240 uur en een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden met proeftijd van twee jaar. De rechter doet half februari uitspraak.

