Boekhoudkantoor krijgt facturen ontevreden klant alsnog betaald

Een boekhoudkantoor krijgt alsnog facturen betaald van een ontevreden klant die de samenwerking had opgezegd. Als een van de partijen de gemaakte afspraken niet nakomt, ontslaat dat de andere partij nog niet van de betalingsverplichting, oordeelt de kantonrechter.

De Groene Boekhouder sluit een jaar geleden een overeenkomst van opdracht met een bedrijf: het kantoor gaat de financiële administratie verzorgen voor een basisbedrag van 150 euro per maand en eenmalig 350 euro opstartkosten. ‘Deze brengen wij niet in rekening, tenzij de dienstverlening binnen 12 maanden na aanvang eindigt’, zo meldt het boekhoudkantoor in de opdrachtbevestiging.

De samenwerking wordt geen succes: eind april gaat er al een streep doorheen; de klant is niet tevreden. Die heeft dan vier facturen van 181,50 euro ontvangen voor maanden januari tot en met april 2023; alleen de maart-factuur is betaald. Omdat de samenwerking binnen een jaar is beëindigd, volgt er ook een factuur van 423,50 euro voor de opstartkosten. Ook die wordt niet betaald. Wel wordt afgesproken dat de ex-klant per maand 100 euro gaat afbetalen, maar dat is slechts een keer gebeurd.

Ook ontevreden klanten moeten betalen

De Groene Boekhouder stapt naar de rechter om de ruim 1.000 euro aan facturen betaald te krijgen, te vermeerderen met de contractuele rente over een bedrag van 868 euro. De ex-klant stelt dat de dienstverlening tekort is geschoten. Er is onder meer niet geholpen met computerprogramma’s, de directeur die zou helpen kwam niet aan de telefoon en andere medewerkers konden niet goed helpen.

De kantonrechter maakt korte metten met het verweer. Door een overeenkomst ontstaan voor beide partijen verplichtingen: voor de een om het werk te doen dat is afgesproken en voor de ander om te betalen. ‘Het is niet zo dat als de ene partij zijn verplichtingen niet nakomt, de ander dan automatisch ook zijn verplichtingen niet meer hoeft na te komen. Daar is meer voor nodig.’

Als de Groene Boekhouder zijn werk niet goed deed, had de ex-klant hem in de gelegenheid moeten stellen om zijn werk te verbeteren, maar dat is niet gebeurd. De overeenkomst mocht uiteraard opgezegd worden, maar de facturen moeten worden betaald. De klant wordt veroordeeld tot betaling van 1.043,51 euro. Daar moet een betalingsregeling voor worden afgesproken, want de klant kan niet in één keer betalen.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 28 februari 2024