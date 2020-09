Exact kondigt overname Unit4 Bedrijfssoftware aan

Opnieuw groot nieuws in (accountancy)softwareland. Exact neemt Unit4 Bedrijfssoftware over, het bedrijfsonderdeel van Unit4 dat de accountancy-, MKB- en grootzakelijke markt in Nederland en België bedient.

De overname brengt twee toonaangevende Nederlandse spelers op het gebied van bedrijfssoftware bij elkaar. Unit4 besloot in 2018 zich te richten op haar wereldwijde Enterprise markt, waardoor de divisie Accountancy en MKB (Unit4 Bedrijfssoftware) in de Benelux meer autonomie en kreeg. Bij Unit4 Bedrijfssoftware werken 268 medewerkers verspreid over kantoren in Utrecht, Sliedrecht, Barendrecht, Hengelo en Brugge (België). De overname moet nog worden goedgekeurd door de antitrustautoriteiten en is voorgelegd aan de ondernemingsraad, meldt Exact.

Integratie?

Binnen de komende 6 maanden zullen alle producten van Unit4 Bedrijfssoftware verdergaan onder het merk Exact. Of er een plan is om beide bedrijven geheel te integreren kan Exact nu nog niet aangeven: ‘We zullen onze integratieplannen in een latere fase communiceren. We zorgen ervoor dat we op dit moment onze focus en aandacht op onze klanten houden om ervoor te zorgen dat ze geen nadelige gevolgen ondervinden van deze overname.’ Wel is al duidelijk dat Unit4 Bedrijfssoftware wordt gepositioneerd als een divisie binnen de Exact-organisatie. Het huidige managementteam blijft op zijn plaats en de CEO van Unit4 Bedrijfssoftware zal rapporteren aan de CEO van Exact.

Meer overnames in de lijn der verwachting

Op de vraag of het de bedoeling is om de komende tijd nog meer overnames te doen meldt Exact: ‘Onze ambitie is om een toonaangevende speler in de Benelux te worden als aanbieder van business software. Overnames zijn in lijn met deze ambities om de behoeften van Benelux bedrijven op een betere manier tegemoet te komen. We zullen doorgaan om te investeren in producten en services die aan de behoeften van onze klanten tegemoet te komen.’

Toevoeging portfolio

Met de toevoeging van het portfolio aan softwareproducten van Unit4 Bedrijfssoftware biedt Exact naar eigen zeggen ‘een complete end-to-end suite van financiële- en HR- software voor het MKB en zijn accountants. Unit4 Bedrijfssoftware vormt een perfecte aanvulling op Exact’s portfolio, met de toevoeging van Boekhoud Gemak, Rapportage Gemak, Fiscaal Gemak, Werkprogramma Gemak, Communicatie Gemak, HR & Salaris Gemak en Kantoor Gemak. In België zal de boekhoudsoftware Venice het aanbod van Exact verrijken.’

Focus op de Benelux

Phill Robinson, CEO bij Exact: “Exact en Unit4 Bedrijfssoftware, allebei softwarebedrijven uit de Benelux, bedienen al jaren lokale MKB- en accountancy-klanten. Beiden zitten diepgeworteld in de unieke cultuur, taal, de manier van zakendoen en wettelijke eisen van de lokale bedrijven die ze bedienen. Deze samenvoeging creëert een lokale koploper die de meest geavanceerde en complete suite van cloud-oplossingen voor het MKB en accountantskantoren aanbiedt. De acquisitie past binnen onze strategie om groei te realiseren via een krachtige combinatie van organische doorontwikkeling en de integratie van overgenomen producten.”

Herman de Jonge, CEO bij Unit4 Bedrijfssoftware: “De afgelopen twee jaren hebben we ons productportfolio serieus versterkt en ook naar de cloud gebracht. Dit heeft geleid tot een versnelde groei in omzet en marktaandeel. Ik ben ontzettend trots dat dit door Exact is onderkend en verheugd dat wij nu onderdeel worden van Exact. Ik meen dat wij, met de positie van Exact in het MKB en de combinatie van ons beider portfolio, een onderneming vormen die onze klanten in het MKB en de Accountancy een optimale totaaloplossing kan bieden. In Exact zie ik dezelfde focus en aandacht voor innovatie die er voor zullen zorgen dat wij kunnen voortborduren op ons succces.”

Mike Ettling, CEO bij Unit4: “Onze in 2018 aangekondigde strategie om de MKB en accountancy activiteiten in de Benelux onder te brengen in Unit4 Bedrijfssoftware is succesvol gebleken. Unit4 Bedrijfssoftware is snel gegroeid en heeft zijn positie in de Benelux-markt versterkt. Vandaag kondigen we de verkoop van Unit4 Bedrijfssoftware aan Exact aan. We geloven dat de strategische match met Exact heel goed is. Ik wens Exact en het team van Unit4 Bedrijfssoftware heel veel succes met hun gezamenlijke toekomst.”