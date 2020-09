‘Overname Unit4 past in strategie om toonaangevende speler in Benelux te worden’

Exact neemt Unit4 Bedrijfssoftware over, maakten de softwarebedrijven woensdag bekend. Accountancy Vanmorgen vroeg aan COO Paul Ramakers waarom Exact de afgelopen tijd naar overnames is gaan kijken.

‘We hebben ongeveer twee jaar geleden gezegd dat we meer op de Benelux gaan focussen en binnen de Benelux een toonaangevende speler willen worden. We willen heel graag organisch groeien, het blijft ook onze focus dat we blijven innoveren met onze eigen producten. Maar dat vullen we ook graag aan met acquisities en in lijn daarmee is nu de overname van Unit4 bedrijfssoftware uitgevoerd. We hebben ook al een aantal andere overnames gedaan de afgelopen twee jaar. Eind vorig jaar de Belgische softwareontwikkelaar WinBooks, maar bijvoorbeeld ook bouw7, wat weer een verticale oplossing voor de bouwsector is. Dus het is de bedoeling om de organische groei aan te vullen met complementaire acquisities.’

En waarom is Unit4 bedrijfssoftware nu voor Exact een aantrekkelijke nieuwe overnamepartner?

‘Ze hebben absoluut een mooi portfolio aan producten. Aan de ene kant bedienen ze natuurlijk de accountant en aan de andere kant het MKB. Ik denk dat er een hoop complementariteit is in hun producten en gezamenlijk hebben we volgens mij een heel mooi, breed portfolio voor de klantengroep. En het zijn twee Nederlandse bedrijven, dus ik denk dat we naast producten ook goed kennis kunnen delen. Het zijn twee clubs die allebei veel kennis van de markt hebben. De combinatie is denk ik absoluut interessant en gaat ons ook verder helpen in innovatie.’

Wat gaat deze overname voor gebruikers betekenen?

‘Ten eerste verwacht ik dus een mooi portfolio aan producten. Unit4 heeft producten die Exact niet heeft en vice versa. Waar we de komende tijd aandacht aan moeten gaan besteden is het beter integreren van die producten, zeker voor de accountants. Er voor zorgen dat klanten daar ook de voordelen van gaan zien.’

Momenteel worden door accountants vaak nog veel verschillende standalone softwareoplossingen gebruikt, constateert Product Line Director Accountancy Ronald Dähne. ‘Terwijl er wel veel gemeenschappelijke data worden gebruikt. Die versnippering is iets dat wij heel duidelijk van accountants horen. Bij Exact hebben we daarom gezegd dat we met de 360 Suite tot een integratie willen komen om al die data bij elkaar te houden. Traditioneel zitten we bij Exact meer aan de bron, de boekhouding zelf als bron voor een jaarrekening of een fiscale aangifte of advieswerk. En nu gaan we meer het pad op van de integratie van al die dingen samen.’

De manier waarop die integratie gaat verlopen moet voor een deel nog worden ingevuld?

Ramakers: ‘Ja, we willen er in eerste instantie voor zorgen dat de focus op de klanten blijft, dat we de kwaliteit waarborgen. De service mag niet omlaag gaan. Maar daarnaast gaan we op langere termijn wel kijken naar hoe we dingen bij elkaar kunnen brengen, om te zorgen dat we de expertise aan beide kanten gaan gebruiken. Dat integratieplan gaan we gezamenlijk maken en we zullen daar in een latere fase over gaan communiceren.’

En Exact blijft dus ook de komende tijd nog uitkijken naar nieuwe overnamemogelijkheden?

‘Die organische groei blijft absolute prioriteit houden, maar we zullen inderdaad blijven kijken in de markt of er logische acquisities zijn die iets toevoegen aan ons portfolio.’