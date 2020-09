Administratiekantoor AD Administratie onder de loep bij Opgelicht?!

Het Lelystadse administratiekantoor AD Administratie van ‘boekhouder’ Aurora Doeven staat er niet al te best op. TV-programma Opgelicht?! van AVROTROS besteedde deze week uitgebreid aandacht aan Doeven en haar zakelijke activiteiten, die volgens velen bepaald niet door de beugel kunnen.

‘Is Aurora Doeven uit Lelystad een aardige boekhoudster of een glasharde crimineel?’, vraagt de redactie van het programma zich af. ‘Daar zijn de meningen over verdeeld, maar één ding is zeker: als Aurora Doeven van AD Administratie in jouw administratie duikt, ontstaat er een chaos waarna de Belastingdienst even een hartig woordje met je wenst te spreken.’

Geen opleiding

Volgens haar familie heeft Doeven nooit een beroepsopleiding afgemaakt en deed ze financiële ervaring op bij verschillende administratieve baantjes en via cursussen. Maar de Lelystadse is ambitieus en zette in 2015 AD Holding op, met daarin een boekhoudkantoor AD Administratie, dat later wordt aangevuld met Incassonet Lelystad, een franchise van Incassonet.

Opgelicht

De boekhouder maakt er echter een flink potje van, vertellen voormalige klanten en twee boekhouders van andere kantoren aan Opgelicht?! Ze zou onder anderen rekeningen niet betalen en bedroevend slechte werkzaamheden verrichten voor haar klanten, die daardoor soms in de financiële problemen zijn geraakt. Ook blijkt Doeven niet in het bezit te zijn van een BECON-nummer.

Andere boekhouders

Opgelicht?! sprak twee administrateurs van andere kantoren die weggelopen klanten van AD Administratie opvangen. Ze zijn verbijsterd. Geen enkele administratie klopt. Er ontbreken stukken en er worden hele vreemde bedragen in verkeerde stelposten gezet. Als ze contact zoeken met Aurora heeft ze echter overal een smoesje voor om zaken uit te stellen. Zo duurt het 148 werkdagen voordat een boekhouder Ilona van Rutten de complete administratie van een klant overgedragen krijgt. ‘Ze is gevaarlijk voor MKB’ers, die vrouw moet stoppen’, laat boekhouder Nathalie Bulo aan het tv-programma weten.

Bekijk hier de uitzending ‘Aurora Doeven: een aardige boekhoudster of een glasharde crimineel?’