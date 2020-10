DNB: ‘Gevaar dat overheid noodmaatregelen te snel wil afbouwen’

Als straks de noodmaatregelen worden afgebouwd en de moratoria van banken aflopen, gaan faillissementen oplopen. En dan kunnen banken alsnog in problemen komen. Hiervoor waarschuwt DNB-president Klaas Knot.

Economische onzekerheid groot

Hij zei dit dinsdag tijdens een persconferentie over het Overzicht Financiële Stabiliteit (OFS). Knot noemde de onzekerheid over de economische gevolgen van deze coronacrisis nog onverminderd groot. ‘De krimp van de Nederlandse economie is tot nu toe iets minder sterk dan in het voorjaar werd gevreesd. Maar nu het aantal besmettingen opnieuw is opgelopen, neemt de onzekerheid weer toe. Dit omdat nieuwe maatregelen noodzakelijk lijken, maar ook omdat consumenten en ondernemers weer terughoudender worden.’

Financieel stelsel weerbaar

Een belangrijke – en positieve – constatering is volgens hem dat het financiële stelsel tot nu toe weerbaar is gebleken. ‘Dat heeft er natuurlijk mee te maken dat deze crisis van buiten het financiële stelsel komt. In die zin is deze crisis totaal anders dan de kredietcrisis, toen de problemen juist in de financiële sector begonnen en leidden tot negatieve spillovers naar de economie. We zien ook dat de hervormingen na de kredietcrisis hun vruchten afwerpen. Banken hebben hierdoor nu een veel betere uitgangspositie, waardoor ze beter in staat zijn de gevolgen van de coronacrisis op te vangen.’ De maatregelen van overheden, centrale banken en toezichthouders hebben ervoor gezorgd dat de rust op de financiële markten enigszins is teruggekeerd.

Volgens Knot blijft de belangrijkste uitdaging te voorkomen dat de economische crisis alsnog tot een financiële crisis leidt. ‘Zeker nu we in een tweede golf zitten moeten we extra voorzichtig zijn met het te snel afbouwen van de crisismaatregelen. Dat zou namelijk kunnen leiden tot grotere economische schade en grotere risico’s voor de financiële sector. De kosten van te vroeg stoppen zijn vooralsnog groter dan de kosten van te lang doorgaan. Om klifeffecten te voorkomen is het van belang om te zijner tijd op een voorspelbare en geleidelijke manier de steunmaatregelen af te bouwen.’

Nog geen perfect storm

Met betrekking tot banken riep Knot de pandemiestresstest in herinnering. Deze deed DNB in het voorjaar. Die stresstest liet zien dat banken ook onder behoorlijk ongunstige economische omstandigheden krediet kunnen blijven verstrekken. Pas bij een zogenoemd perfect storm scenario ontkomen banken er niet aan om de kredietverlening terug te schroeven. Knot: ‘Vooralsnog zijn de economische gevolgen, ondanks het weer oplopende aantal besmettingen, duidelijk minder groot dan in beide zware scenario’s. Banken zijn nog steeds voldoende schokbestendig en hebben de kredietkraan open kunnen houden.’

‘Banken krijgen het nog zwaar’

Tegelijkertijd is het voor banken een beetje stilte voor de storm. Tot nu toe zijn relatief weinig bedrijven en huishoudens in financiële problemen gekomen. Maar dit gaat ongetwijfeld veranderen. Vooral als de steunmaatregelen worden afgebouwd. Banken zijn zich hier terdege van bewust en hebben om die reden forse voorzieningen getroffen voor leningen die in de toekomst mogelijk niet kunnen worden afbetaald, aldus Knot. DNB zelf heeft banken extra ruimte gegeven om de kredietverlening in stand te houden en eventuele verliezen op te vangen door de buffereisen voor de grootbanken aan te passen. Gelet op de huidige onzekerheid handhaaft DNB deze maatregelen voorlopig. De ondergrens op de risicoweging van hypotheken en de contracyclische buffer zullen in ieder geval niet voor ultimo 2021 van kracht worden.