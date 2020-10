Kwartiermakers starten proef met intermediairmodel

De twee kwartiermakers toekomst accountancysector, Marlies de Vries en Chris Fonteijn, zijn gestart met de opzet van een real-life experiment met het zogenoemde ‘intermediairmodel’.

Advies van CTA

Dat melden zij op hun LinkedIn-account. In het intermediairmodel wordt een deskundige derde, de intermediair, betrokken bij de benoeming en aansturing van de controlerend accountant. Het intermediairmodel moet bijdragen aan de onafhankelijkheid van de accountant ten opzichte van de gecontroleerde organisatie. Het experiment moet uitwijzen of dat in de praktijk ook een kwaliteitsverhogend effect heeft. Het ‘op beperkte schaal’ experimenteren met een intermediairmodel was een van de aanbevelingen in het eindrapport van de Commissie Toekomst Accountancysector (CTA).

Onafhankelijkheid van intermediair

De werkgroep die het experiment gaat opzetten en begeleiden bestaat uit Janine van Diggelen, Antje Kuilboer-Noorman, Iskander Schrijvers en Gijs de Bra. De werkgroep zal ook kritisch kijken naar het bewaken van de onafhankelijkheid van de intermediair zelf, zo geven de kwartiermakers aan in een reactie op een vraag die binnenkwam op de LinkedIn-pagina.

‘Geen sinecure’

In het eindrapport van de CTA stond: ‘De commissie is zich zeer bewust van het feit dat een experiment met een intermediair geen sinecure is. De commissie wees ten aanzien van het intermediair-model in haar voorlopige bevindingen al op vragen ten aanzien van de financiering en de verantwoordelijkheidsverdeling tussen controlecliënt, intermediair en accountant. Dit vergt een niet te onderschatten voorbereiding, een deugdelijke monitoring en een tijdpad dat recht doet aan de wens om de kwaliteit aan de hand van de AQI’s te kunnen beoordelen. Tegelijkertijd is de commissie thans van oordeel dat het feit ‘dat het ingewikkeld is’ niet in de weg mag staan aan deze route.’