Jonge accountants OOB-kantoren: ‘veranderingsgezindheid niet alleen onze taak’

De Young Assurance Boards van PwC, EY, Deloitte, KPMG, Mazars, BDO en de bestuursleden van de NBA Young Profs hebben het eindrapport van de kwartiermakers toekomst accountancysector samengevat en voorzien van tips gedeeld met de jongeren van hun accountancy- en advieskantoren. Steffie Nuijts, voorzitter van de Young Assurance Board (YAB) van PwC Nederland: ‘Het idee dat wij het verschil kunnen maken, is goed, maar het is niet alleen onze taak.’

De kwartiermakers waren duidelijk in hun rapport: accountants moeten meer veranderbereidheid tonen en hun zelfkritisch en zelfreinigend vermogen vergroten om de kwaliteit sneller en sterker te verbeteren. De jongeren vatten daarna het plan op om de belangrijkste punten samen te vatten en enkele takeaways mee te geven. De kwartiermakers zien een belangrijke rol voor young professionals. ‘Dat is op zich goed’, vindt Nuijts. ‘Want de wil om iets te veranderen merken we zeker bij young professionals. Maar het moet niet zo zijn dat het alleen onze taak is. Om te beginnen is het goed dat we ons durven uit te spreken en we samen een omgeving en cultuur creëren waarin dit ook kan. Binnen PwC hebben we daar al grote stappen in gezet in de afgelopen jaren.’

Jongeren nog meer betrekken

YAB-bestuurslid Milou Kemperman roept de leiding van grote kantoren op om young professionals er nog meer bij te betrekken. ‘Zelf hebben we nauw contact met de Assurance Board van PwC. In onze maandelijkse meetings bespreken we dit met elkaar.’ Nuijts: ‘Als YAB worden we zeker gehoord door de Assurance Board. Maar het gaat vooral om de cultuur binnen de teams waarmee je opdrachten uitvoert. Het hangt onder meer af van persoonlijke ervaringen en collega’s. En wat je wel en niet durft te opperen, bijvoorbeeld qua gebruik van technologie, het inzetten van meer teamleden zodat de druk lager wordt of het verplaatsen van de deadline.’

Handvatten geven

De Young Assurance Boards willen met hun samenvatting vooral bewustheid creëren onder de young professionals, zegt YAB-bestuurslid Jessica van der Vlugt. ‘Onze generatiegenoten moeten weten dat we echt iets met dit rapport moeten doen. We geven hun dan ook graag concrete handvatten om met de aanbevelingen uit het rapport aan de slag te gaan, zonder dat ze het hele rapport hoeven te lezen. Dat laatste adviseren we overigens wel, gezien het belang voor de sector.’

Reflecteren

Een van de tips van de Young Assurance Boards is dat zij de young professionals motiveren om met hun teams momenten te plannen om te reflecteren over de controle-aanpak op bijvoorbeeld frauderisico’s. Van der Vlugt: ‘Het is goed daar ook minder ervaren teamleden meer expliciet bij te betrekken en hen uit te dagen hun meningen en ideeën te delen. Dat zorgt voor een cultuur waarin ook young professionals zich durven uit te spreken als zij opvallende of opmerkelijke zaken observeren of meemaken die niet door de beugel kunnen of ongebruikelijk ogen.’

Feedback moet gewoonte worden

De Young Assurance Boards hopen met het delen van hun aanbevelingen dat young professionals elkaar en andere teamleden meer gaan uitdagen om zaken anders te doen, en dat die verandering ook steeds meer zichtbaar wordt. ‘Ik hoop niet dat die verandering pas bij een volgend onderzoek duidelijk wordt’, aldus Van der Vlugt, ‘maar dat je die verandering al steeds meer in je teams gaat merken. Creëer een veilige omgeving binnen je team om je uit te spreken, ga in gesprek met elkaar en neem feedback ter harte. Dat gebeurt al, maar het moet een gewoonte worden om dat nog meer te doen. En dat je dan niet alleen denkt, ik heb me uitgesproken, fijn. Maar blijf erachteraan gaan en zet er ook echt acties op.’