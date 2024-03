NBA reageert op rapport Kwartiermakers en pleit voor grotere rol in regulering organisaties

De NBA heeft met een brief van tien kantjes aan minister Van Weyenberg van Financiën gereageerd op de slotrapportage van de Kwartiermakers toekomst accountancysector en de beoordeling van de minister. De NBA wil een grotere rol krijgen in regelgeving voor organisaties, ziet geen rol bij een fraude-expertise team en is geen voorstander van 100 procent kwaliteitgebaseerde variabele beloningen.

Het rapport dateert van november, de Kamerbrief van de minister is twee weken oud. De bewindsman was niet mild: hij vond de conclusies van de kwartiermakers teleurstellend en schermde met aanvullende maatregelen als de sector niet op afzienbare termijn voortgang boekt. Hij was ook kritisch op de regulerende rol van de NBA, wat een dag later leidde tot een reactie van NBA-voorzitter Kris Douma.

Duidelijker mandaat

De NBA ziet de slotrapportage als ‘kritische aanmoediging’ en vindt ook ‘dat het sneller moet en kan’. Er is begrip voor de wens onderzoek te doen naar het stelsel van beroepsreglementering om te zien of de NBA haar rol in het regelgevend proces kan versterken. ‘Daarbij doelt de NBA niet alleen op de regelgeving voor de individuele beroepsbeoefenaren, maar juist ook op de accountantsorganisaties, aangezien het overgrote deel van de kwaliteitsverbetering langs die lijn loopt.’ De organisatie wil ‘een duidelijk(er) mandaat voor de NBA om hierin regelgevend op te treden’.

De NBA wil verder periodiek in gesprek met andere sectorverantwoordelijken zoals de AFM en DNB over de voortgang van de aanbevelingen en over de staat van de sector in brede zin. ‘Ook is de NBA voornemens om jaarlijks te rapporteren over de voortgang van de uitvoering van de verschillende aanbevelingen en aanmoedigingen. Wij gaan graag met de minister in gesprek over hoe de rapportage vorm en inhoud te geven.’

Nu al AQI’s rapporteren

De NBA wil de wettelijke invoering van de audit quality indicators (AQI’s) niet afwachten. Die zijn de afgelopen twee jaar getest met kantoren. ‘Samen met de OOB-kantoren en enkele kantoren met een reguliere vergunning hebben we dan ook het besluit genomen dat voordat de Wijzigingswet accountancysector in werking treedt, wij starten met het openbaar rapporteren van de AQI’s. Wij zullen de aanbevelingen genoemd in de wetenschapstoets Wijzigingswet accountancysector meenemen in de verdere uitwerking en implementatie.’

Gescheiden winst- en verliesrekeningen

De beroepsorganisatie is het verder eens met de aanbeveling om gescheiden winst- en verliesrekeningen aan te houden voor audit- en adviespraktijk. ‘Daarom heeft de NBA recent aan de accountantsorganisaties met een OOB-vergunning het verzoek gedaan om inzichtelijk te maken in welke mate er reeds sprake is van gescheiden winst- en verliesrekeningen binnen de multidisciplinaire organisatie. En in hoeverre er sprake is van kruissubsidiering tussen de auditpraktijk en andere takken binnen de multidisciplinaire organisatie en of er sprake is van financiële afhankelijkheid tussen de verschillende takken. Wij zullen als beroepsorganisatie een beroep doen op de kantoren om hierover transparant te zijn.’

Variabele beloningen

Variabele beloningen alleen op kwaliteitscriteria baseren gaat de NBA te ver. Bij winstdeling kan worden gekozen voor een gelijke verdeling over alle partners, maar differentiatie kan ook, waarbij de gehanteerde criteria nu al voor meer dan 50 procent moeten zijn gebaseerd op kwaliteitscriteria. ‘Overigens spelen soms ook ander criteria een rol, zoals klant- of werknemerstevredenheid. ‘Ook voor accountants in dienstverband (dus niet zijnde partners) kunnen vormen van variabele /gedifferentieerde beloning gelden. De NBA gaat wel onderzoeken in hoeverre er nog sprake is van commerciële prikkels in de beloningen. Op basis van deze uitkomsten zal de NBA bekijken of en welke acties nodig zijn.’

Geen rol bij oprichten fraudeteam

Wat de NBA betreft is er geen rol bij het oprichten van een expertisecentrum fraude met forensische expertise. ‘Dat past onzes inziens niet binnen de taken van een publiekrechtelijke beroepsorganisatie. Daarnaast zal het aanbod hierdoor niet vergroot worden. Wel zal de NBA gaan verkennen hoe wij hier op een andere manier invulling aan kunnen geven, bijvoorbeeld door ontsluiting van kennis en informatie richting leden en kantoren.’