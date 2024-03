NBA reageert op kritische brief minister

Op dinsdag 12 maart reageerde minister Van Weyenberg van Financiën op de slotrapportage van de Kwartiermakers toekomst accountancysector. Hij toonde zich teleurgesteld in de sector, en zette ook vraagtekens bij de rol van beroepsorganisatie NBA. Voorzitter Kris Douma begrijpt dat en toont zich bereidwillig te praten over veranderingen.

In zijn brief schrijft Van Weyenberg dat hij de conclusies van de kwartiermakers teleurstellend vindt. Dit is onhandig geformuleerd. Het lijkt alsof de minister teleurgesteld is in wat Chris Fonteijn en Marlies de Vries als conclusies hebben gepresenteerd. Wat Van Weyenberg bedoelt, is dat hij teleurgesteld is in de accountancysector. Het tempo van verandering is te laag en er moeten meer stappen worden gezet dan tot nu toe gedaan. Met die conclusies van de kwartiermakers is de minister het volledig eens.

NBA-voorzitter Kris Douma reageert schriftelijk. Hij onderschrijft die kritische conclusies van Fonteijn en De Vries. ‘Er zijn al wel stappen gezet, maar per saldo ben ik het eens met de minister dat het sneller moet en kan.’ Douma gaat daar niet in op de expliciete oproep van de minister aan het adres van de NBA om voortvarend aan de slag te gaan met de aanbevelingen van de kwartiermakers en vervolgt met op te merken wat er al gedaan is: ‘We werken aan verdergaande transparantie in het publiek belang en nog steeds zijn wij voornemens om ook bij transparantie over werkzaamheden inzake fraude en continuïteit stappen te zetten ten aanzien van eventuele bevindingen. Dat hebben we eerder ook toegezegd.’

Bal terug

Daarbij kaatst de NBA-voorzitter de bal ook terug naar de minister. ‘Wij zouden bijvoorbeeld ook graag aan de slag gaan met ISQM (de internationale standaarden over kwaliteit), maar wachten nog op de minister, die eerder naar de Kamer heeft aangegeven dat de NBA geen regels voor accountantsorganisaties zou moeten stellen.’

De minister schrijft in zijn Kamerbrief aan te willen onderzoeken of de kwaliteit van het huidige stelsel van beroepsreglementering voldoende is geborgd. Dit volgt uit zijn constatering dat de NBA enerzijds een publiekrechtelijke organisatie met verordenende bevoegdheden is, maar ook een ledenorganisatie die wordt gefinancierd door accountantsorganisaties. ‘Dat maakt de NBA kwetsbaar en vatbaar voor behoudzucht’, schrijft Van Weyenberg. ‘Ondanks alle goede wil is de voortgang traag en verwateren stukken in de consultatie onder de leden. Een toenemende onafhankelijkheid en afdoende financiering is wenselijk. Dat moet doorzettingskracht bevorderen (…) Daarom ben ik als systeemverantwoordelijke voornemens om te onderzoeken of de kwaliteit van het huidige stelsel van beroepsreglementering voldoende geborgd is. Zo niet, dan zal ik bezien wat nodig is om dit te verbeteren. Ik zal de NBA op een passende wijze betrekken bij dit onderzoek.’

NBA werkt graag mee

Douma: ‘Ik begrijp waarom de minister dat wil. Wij werken graag mee aan zo’n onderzoek, om te zien of en hoe wij onze positie in het regelgevend proces kunnen versterken. En dat geldt ook voor het proces van kwaliteitsbevordering.’ Ook nu hecht de NBA-voorzitter eraan te benoemen wat er al gedaan is. ‘De NBA heeft onlangs hierop al een wijziging doorgevoerd; zo hebben wij het Belanghebbendenorgaan beroepsreglementering (BOB) ingesteld, dat tot taak heeft om met een ‘blik van buiten’ naar voorgestelde beroepsregelgeving te kijken, met de bevoegdheid om geschilpunten te escaleren. De voorzitter van dat nieuwe orgaan wordt bij de ledenvergadering van de NBA in juni voorgedragen voor benoeming en hopelijk kan het BOB kort daarna zijn taken oppakken.”

Gesprek

Op woensdag 20 maart aanstaande voert de Tweede Kamer een rondetafelgesprek met een aantal partijen over de Wijzigingswet accountancysector. Namens de NBA zal Kris Douma aan dat gesprek deelnemen. Ook SRA en AFM zullen hierbij vertegenwoordigd zijn.