Nederland ook met autoverkopen onderaan Europa

Voor het eerst in 2020 is de verkoop van personenauto’s in de Europese Unie gestegen. Er werden in september 3,1 procent meer auto’s verkocht dan een jaar eerder. Nederland deelt echter niet in die opleving.

Kwart minder

In de eerste negen maanden van dit jaar werden in Nederland 25 procent minder auto’s verkocht dan in de eerste negen maanden van 2019. De verkoop van lichte bedrijfswagens zakte met een nagenoeg gelijk percentage in. Voor heel 2020 gaan brancheorganisaties BOVAG en RAI uit van 350.000 verkochte nieuwe personenwagens. Eerder was 425.000 voertuigen voorspelt. De teller bij de bedrijfsauto’s staat tot en met augustus op 40.000. Het zullen er dit jaar naar verwachting 58.000 worden.

Corona is oorzaak

De verkoopprestaties zijn volgens BOVAG en RAI Vereniging sterk afhankelijk van de ontwikkelingen rond het coronavirus. In de laatste maanden van het jaar verwachten de organisaties nog wel een run op elektrische auto’s, als gevolg van alweer nieuwe bijtellingspercentages per 1 januari. Volgend jaar geldt voor zakelijke rijders 12 procent fiscale bijtelling voor onbeperkt privégebruik van elektrische auto’s die gebruikmaken van batterijtechnologie. Dit percentage is van toepassing op de eerste 40.000 euro van de consumentenprijs. Dit jaar is dat nog acht procent, tot en met 45.000 euro. Verder zal de aanschafbelasting BPM op 1 januari voor veel personenauto’s op diesel en benzine wederom stijgen.

Elektrisch

BOVAG en RAI Vereniging rekenen erop dat volgend jaar 400.000 nieuwe personenauto’s en 64.000 nieuwe bedrijfswagens zullen worden verkocht. Naar verwachting is een vijfde van de nieuwe auto’s dan een elektrisch model. Over de eerste drie kwartalen van dit jaar was dat twaalf procent, tegen veertien procent vorig jaar. Toen ontstond gedurende het jaar een enorme run op elektrische auto’s vanwege een naderende verdubbeling van de bijtelling vanaf januari 2020.

Europese verschillen

De Europese brancheorganisatie ACEA meldt dat de autoverkopen in september in de EU voor het eerst in 2020 zijn gestegen ten opzichte van vorig jaar. De auto-industrie kreeg door de coronapandemie een grote klap. Doordat fabrieken dit voorjaar tijdelijk stillagen, werden minder auto’s afgeleverd en veel dealers sloten als voorzorgsmaatregel de deuren, waardoor de verkoopcijfers kelderden. Zo was in mei sprake van een halvering van de autoverkopen. Daarna herstelde de sector langzaam. Dat er in september Europabreed een plus was te zien, verhult echter de grote verschillen per land. In Spanje en Frankrijk was er op jaarbasis sprake van een daling van de autoverkopen met respectievelijk 13,5 procent en 3 procent, terwijl in Duitsland (plus 8,4 procent) en Italië (plus 9,5 procent) meer auto’s op kenteken werden gezet.