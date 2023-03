Autobranche voorziet verdere winstgroei komende vijf jaar

De West-Europese auto-industrie denkt dat de winsten in de sector de komende vijf jaar nog sterker zullen toenemen dan tot nu toe het geval was, concludeert KPMG uit het Global Automotive Executive Survey.



Vorig jaar wist de Nederlandse autobranche de omzet met 17,6 procent te vergroten in vergelijking met 2021. Op West-Europees niveau zal zowel omzet als winst de komende jaren gaan toenemen, verwacht 80 procent van de ondervraagde professionals. Vorig jaar verwachtte nog 44 procent een winststijging.

Zorgen over grondstoffen

Autobedrijven zien ook negatieve ontwikkelingen: meer dan driekwart van de leidinggevenden vreest dat de gestegen rente, de energieprijzen en de totale inflatie hun bedrijf in 2023 negatief zullen beïnvloeden. Zorgen zijn er met name over de verkoopverwachtingen voor volledig elektrische auto’s. Daarvan werden er in de EU vorig jaar ruim een kwart meer verkocht, maar de branche denkt dat door de hoge grondstofprijzen de verkoop in de knel komt. ‘Meer dan de helft van de leidinggevenden is zeer bezorgd over de beschikbaarheid van materialen en componenten die nodig zijn voor de fabricage van elektrische auto’s. Met name zeldzame aardmetalen, lithium- en andere batterijcomponenten zijn schaars.’ In Azië zijn dan ook honderden nieuwe lithium-, kobalt- en nikkelmijnen en verwerkingsfabrieken nodig, aldus de KPMG-studie. Ook andere grondstoffen en componenten als halfgeleiders, elektrisch staal en lichte materialen zijn schaars. Daarnaast wijzen de respondenten op het terugschroeven van aantal EV-specifieke subsidies in Europese landen.

Aanvullende diensten

Meer omzet komt er de komende jaren uit de verkoop van aanvullende diensten, denkt de branche. Dan gaat het om verzekeringspakketten, softwarediensten, verkoop van data en dienstverlening rondom opladen. Daarnaast wordt rondom de elektrische auto steeds meer pakket diensten aangeboden. Wel ziet de industrie meer concurrentie opdoemen met de komst van Chinese merken.

Omnichannel

Bijna driekwart van de Europese leidinggevenden in de automotive denkt dat denkt dat de meerderheid van de aankopen van nieuwe voertuigen tegen 2030 online zal gebeuren. Daarnaast denken executives dat de fabrikant een belangrijk deel van de verkopen direct gaat doen en ongeveer een even groot aandeel zal verwerven als de verkoop via dealers en internet. ‘De toenemende bereidheid van consumenten om een auto online aan te schaffen, zet autofabrikanten aan om nieuwe retailmodellen te introduceren. Deze modellen zullen veelal omnichannel worden ingericht, met zowel een online, als een offline klantreis. Hiervoor zullen bestaande dealerovereenkomsten worden omgezet in agentuurovereenkomsten.’