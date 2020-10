Koolmees ziet geen graten in doorstarttruc met NOW-steun

Een gerechtsdeurwaarder die afgelopen voorjaar ruim een miljoen ontving uit de NOW-regeling en – naar het schijnt – daarmee een sanering in zijn bedrijven financierde, heeft volgens minister Koolmees (Sociale Zaken) niets gedaan wat niet door de beugel kan. Hij antwoordt dat op Kamervragen over de zaak.

Follow the Money berichtte in augustus over de Groningse gerechtsdeurwaarder Henk Bos, die voor zijn bedrijven LAVG en Van Arkel in totaal € 1,2 miljoen aan NOW-steun ontving. Daarna werd Van Arkel failliet verklaard; LAVG nam de € 15,5 miljoen omvattende incassoportefeuille over voor driekwart miljoen. Maar de medewerkers stonden op straat. In totaal is Bos ongeveer een miljoen kwijt voor het inschuiven van het ene bedrijf in het andere. Kamerleden Van Dijk en Van Kent (SP) vroegen zich af of dat wel door de beugel kon en of hier niet de NOW-steun is misbruikt om een sanering door te voeren.

UWV betaalde door

Koolmees houdt zich grotendeels op de vlakte. ‘Het is niet aan mij om te oordelen over faillissement in individuele gevallen.’ Gaat een bedrijf gedurende de NOW-subsidieperiode failliet, dan worden de betalingen meteen door UWV stopgezet, geeft de minister aan. ‘Volgens gegevens van het UWV zijn de lonen door de werkgever betaald tot en met 30 april 2020 en het vakantiegeld is betaald tot en met 31 mei 2019. De salarissen na 30 april 2020 en het vakantiegeld is overgenomen door het UWV. Het is dus niet zo dat het ontslagen personeel geen salaris en vakantiegeld meer heeft gekregen na de mededeling dat het bedrijf faillissement aanvroeg.’

Geen onderzoek

Dat hiermee het betalen van ontslagvergoedingen is omzeild, wil Koolmees niet zeggen. ‘De werkgever kan zichzelf niet opeens failliet verklaren, de rechter spreekt het faillissement uit. Vervolgens wordt een onafhankelijk curator aangesteld die onder meer beslist over wat met de arbeidsovereenkomsten van betrokken werknemers wordt gedaan, en of de situatie aanleiding geeft tot een direct ontslag of dat er andere opties voorhanden zijn.’ De minister gaat niet onderzoeken of in deze zaak conform de wet is gehandeld: dat is al door de rechter getoetst, antwoordt hij.

Marktwerking blijft

Koolmees ziet evenmin aanleiding om de marktwerking bij deurwaarders terug te draaien. Wel komen er al eerder aangekondigde maatregelen om de onafhankelijkheid van deurwaarders te borgen. ‘Het betreft een eenmalige herijking van de tarieven die zijn neergelegd in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Btag). Ook wil de minister voor Rechtsbescherming prijsafspraken tussen de gerechtsdeurwaarder en opdrachtgever verbieden die de onafhankelijke positie van de gerechtsdeurwaarder in gevaar brengen.