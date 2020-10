VEB maant accountants tot scherpte bij komend cijferseizoen

Aan de oproep van de VEB, dit voorjaar, om de accountant te betrekken bij halfjaarcijfers is door slechts 17 van de 78 beursfondsen gehoor gegeven. Met haar Accountantsbrief 2021 wil de VEB accountants extra op scherp zetten.

Nadruk op risico’s

De Vereniging van Effectenbezitters wil dat controlerend accountants zich uitspreken over de coronascenario’s van bedrijven. De nadruk moet daarbij gelegd worden op de verschillen in risico’s en gevoeligheden ten opzichte van de controle 2019. Dit schrijft de VEB woensdag in een brief aan zes accountantskantoren met oob-vergunning (PwC, Deloitte, KPMG, EY, BDO en Mazars), de NBA en aan de ondernemingen met een notering aan Euronext Amsterdam. Onzekere tijden

‘De coronapandemie heeft verstrekkende gevolgen voor ondernemingen, accountants en stakeholders, waaronder aandeelhouders’, aldus de VEB. ‘In deze tijden van grote onzekerheid, nog aangewakkerd door de innovatieve en disruptieve kracht van technologische ontwikkelingen op bedrijfsmodellen, is het belang van effectieve, adequate en tijdige communicatie zo mogelijk nog groter dan onder reguliere omstandigheden. Meer dan ooit wordt onder deze exceptionele omstandigheden van accountants gevraagd niet alleen retrospectief te kijken, maar ook hun professioneel-kritische visie te geven op de uitgangspunten die ten grondslag liggen aan de projecties van ondernemingen. Het zijn deze prognoses die van essentieel belang zijn bij de waardering van de activa en passiva door ondernemingen.’

Waterstanden

David Tomic licht namens de VEB toe: ‘We willen dat accountants bij de controleverklaring meer naar de toekomst kijken en daarover verslag doen dan ze gebruikelijk doen. De controleverklaring doet toch vaak denken aan het doorgeven van waterstanden. Maar daaraan hebben beleggers in deze onzekere tijden niet voldoende. We verwachten van accountants dat ze diverse toekomstscenario’s schetsen. Als de winst 10, 20 of 30 procent daalt, wat betekent dit dan concreet voor de liquiditeit van de onderneming, voor afspraken met de bank en andere financiers etc.’

Niet zo enthousiast

Tonic verwijst naar het verzoek van de VEB, dit voorjaar, om bij de halfjaarcijfers een accountant te betrekken, opdat beleggers sneller meer zekerheid hebben. Daar is door 17 van de 78 beursfondsen (22%) gehoor aan gegeven, een percentage waar Tonic niet erg enthousiast van wordt. Hij hoopt dat de boodschap die de VEB nu met de Accountantsbrief 2021 wil afgeven, in vruchtbaardere aarde valt. ‘We snappen dat het ook voor accountants ingrijpende tijden zijn en dat ze met uitdagingen kampen die ook voor hen nieuw zijn. Maar benoem die dan, zodat beleggers de informatie beter op waarde kunnen schatten.’

Summiere informatie

De VEB wil met de jaarlijkse brief accountants bewegen meer informatie te geven over hun controlewerkzaamheden. Ook verwacht de VEB van hen extra scherpte tijdens de pandemie. Een voorbeeld waar dat nog onvoldoende uit de verf kwam, was onlangs bij Oranjewoud. Tonic verwijst naar de brief die de VEB voorafgaand aan de aandeelhoudersvergadering van beursfonds Oranjewoud stuurde aan de RvB en RvC van dit bedrijf. De tien vragen waren bestemd voor controlerend accountant PwC. Daarvan werden er tijdens de AVA slechts vier door PwC beantwoord, de rest van de vragen werd doorgeschoven naar de Raad van Commissarissen. ‘Dat is wat ons betreft een nogal enge opvatting over de rol van de accountant,’ zegt Tonic. ‘En op de vraag hoe de pandemie de controle bij Oranjewoud had beïnvloedt kregen we het staccato-antwoord dat door covid-19 het controleplan niet was aangepast. Maar aan zo’n antwoord hebben beleggers niet veel. Zij willen weten waar de accountant door de pandemie allemaal tegenaan is gelopen, op welke manieren corona de controle heeft bemoeilijkt, of de accountant met iedereen heeft kunnen spreken en welke maatregelen nodig waren om toch een hoge mate van zekerheid te kunnen verstrekken bij de jaarrekening.’

Fraude

Tot slot vraagt de VEB de controlerend accountant extra te letten op frauderisico’s. De coronapandemie impliceert dat de risico-inschatting door de accountant en het inspelen op frauderisico’s verder aan belang wint. Het werken op afstand en de druk om ondernemingsdoelstellingen te realiseren, kunnen een stimulans of gelegenheid vormen voor fraude. VEB ziet graag dat de controlerend accountant omstandig en scherp communiceert hoe deze omstandigheden in de controle zijn geadresseerd en wat de conclusies waren. Een beoordeling van de door ondernemingen getroffen mitigerende risicobeheersings- en controlemaatregelen moet ook onderdeel zijn van de werkzaamheden en verslaglegging.

Reactie EY

‘Het is prima dat VEB hier op wijst vanuit het belang van de aandeelhouders’, laat EY weten. ‘Uiteraard besteden wij in onze controle aandacht aan de impact van corona. Hierbij kan gedacht worden aan: liquiditeitsrisico’s, afwaarderingsrisico’s, fraude en cyberrisco’s. Wij hebben onder andere een ‘coronapanel’ met specialisten die de (aanvullende) kwaliteitsmaatregelen coördineert onder directe aansturing vanuit het bestuur. Tot op heden maken we ruimer gebruik van de toelichtende paragraaf bij verklaringen. Vanzelfsprekend zullen wij bij de key audit matters in de controleverklaringen bij de jaarrekeningen 2020 aandacht besteden aan specifieke effecten van corona. Bij de risico-inschatting nemen we de risico’s van corona expliciet mee, we voeren risicogericht aanvullende werkzaamheden uit (inzet forensisch expert of data-analyse), uitgebreide continuïteitsbeoordelingen etc. We voeren alternatieve procedures als we niet in staat zijn om bijvoorbeeld site visits te doen in het buitenland. Ook onze rapportages aan bestuur en commissarissen en in onze controleverklaring via een KAM besteden we hier aandacht aan.’

Download hier de Accountantsbrief 2021.