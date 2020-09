Emotioneel einde laatste zittingsdag Imtech-zaak

Een dag vol taaie vaktechnische kwesties over het failliete Imtech en de rol van vier (voormalige) KPMG’ers daarbij eindigde dinsdag met emotionele verklaringen van enkele van de aangeklaagde accountants. ‘Mijn carrière als openbaar accountant is al geschaad, nog voordat het proces beëindigd is. Mijn publieke profiel al geframed voordat er een uitspraak is’, zei KPMG-partner Caroline Lagerwaard in haar slotwoord. Dat meldt het FD over de tweede en laatste zittingsdag bij de Accountantskamer in de megazaak die door de curatoren in het faillissement van het installatiebedrijf is aangespannen.

‘Oneerlijk behandeld’

Net als Lagerwaard beweert ook de inmiddels gepensioneerde KPMG’er Willem Riegman dat hij oneerlijk is behandeld door de curatoren. Volgens Riegman is de omvang van de klacht ‘nauwelijks te behappen’ en bedoelt om hem ‘eronder te laten bezwijken’. Maar de voormalig controlerend accountant neemt geen afstand van zijn handtekening onder de betwiste goedkeurende verklaring van de jaarrekening 2012 van Imtech.

OKB’ers

Op de tweede zittingsdag ging het ook lang over twee door de curatoren aangeklaagde OKB’ers.Volgens de curatoren lieten beide bij de controle betrokken OKB’ers van KPMG steken vallen en waren ze zo goed als onzichtbaar. Zo tekende Guus van Eimeren pas op de laatste dag voor de oplevering van de jaarrekening 2012 114 van de 138 controlestappen af. ‘Bij een acht uur durende werkdag had hij dan slechts vier minuten per document’, schamperde advocaat Van der Klift, die er verder op wees dat Van Eimeren al zijn werkzaamheden had weten vast te leggen in slechts twee A4’tjes. Van Eimeren stelde dat hij juist zo lang had gewacht met aftekenen om het controleteam bij de les te houden. ‘Het werk was wat mij betreft nog niet af.’

Imtech

KPMG was de accountant van Imtech, het beursgenoteerde installatiebedrijf dat in 2015 failliet ging. De curatoren doen al vijf jaar onderzoek in de zaak en stellen dat er een boedeltekort is van 1,5 miljard euro. Daarvoor hebben zij verschillende partijen aansprakelijk gesteld, onder wie bestuurders, commissarissen, advocatenkantoor De Brauw en KPMG. Een eerdere tuchtzaak (2019) ging over 2011 en leidde toen tot tuchtmaatregelen. De klachten die nu aan de orde zijn bij de Accountantskamer gaan over 2012 en hebben onder meer betrekking op de controle van een valse bankverklaring en afboekingen in Polen en Duitsland van in totaal €370 mln. Verder trokken de accountants in de ogen van curatoren ten onrechte een schriftelijke fraudemelding in die ze eerder zelf hadden in gediend bij de raad van commissarissen van Imtech.

De Accountantskamer doet over vijftien weken uitspraak.

Bron: FD