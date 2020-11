Diplomaat hoeft naheffingsaanslag parkeerbelasting niet te betalen

Een diplomaat die niet betaalde voor een betaaldparkerenplaats en daarvoor een naheffingsaanslag parkeerbelasting kreeg, hoeft deze niet te betalen. Vanwege zijn diplomatieke status is hij vrijgesteld van parkeerbelasting, heeft de Hoge Raad vrijdag bepaald.

Uitspraak: ECLI:NL:HR:2020:1729

Bulgaarse diplomaat

De diplomaat is door Bulgarije gedetacheerd als ‘nationaal lid’ van Eurojust. Hij parkeerde zijn auto op een betaaldparkerenplaats zonder parkeerbelasting te voldoen. Daarvoor werd hem een naheffingsaanslag parkeerbelasting opgelegd. De Bulgaar nam echter het standpunt in dat hij wegens zijn diplomatieke status is vrijgesteld van parkeerbelasting. De rechtbank stelde hem in het gelijk. Het gerechtshof bevestigde de uitspraak van de rechtbank. De gemeente Den Haag stelde tegen de uitspraak van het hof beroep in cassatie in.

Oordeel Hoge Raad

De advocaat-generaal (AG) bij de Hoge Raad adviseerde tot ongegrondverklaring van dat cassatieberoep. De Hoge Raad acht het cassatieberoep ongegrond. Op grond van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer van 18 april 1961 zijn diplomatieke ambtenaren in beginsel vrijgesteld van alle belastingen. Op deze vrijstelling geldt een uitzondering voor onder andere ‘heffingen wegens bepaalde verleende diensten’.

De Hoge Raad overweegt dat die uitzondering zo moet worden uitgelegd dat heffingen die uitsluitend dienen als een bijdrage van de gebruiker in de kosten van verleende diensten zijn uitgesloten van de vrijstelling. De parkeerbelasting wordt niet uitsluitend geheven als retributie voor geleverde diensten, maar ook als instrument in het kader van de parkeerregulering. De uitzondering op de belastingvrijstellingen voor diplomaten is daarom niet van toepassing.