Gemeente Rotterdam wint audit-innovatieprijs

De gemeente Rotterdam is de winnaar geworden van de zesde Protiviti Internal Audit Innovation Award met een oplossing voor het auditen van complexe projecten.

Voor de prijs waren vijf internal-auditafdelingen genomineerd. Zij presenteerden hun innovatie voor een jury. De winnaar heeft een complexiteitsscan ontwikkeld voor het auditen van complexe projecten. De auditbenadering is vertaald in 11 uitgangspunten, waar de film Oceans 11 de inspiratiebron voor was. ‘Bijzonder in de aanpak is de nadruk op ‘purpose driven’-werken, de samenwerking binnen projecten en het vroegtijdig rapporteren van auditbevindingen om zo het ontwikkelproces te ondersteunen. Van de werkwijze van het toepassen van soft controls in een harde projectomgeving zullen vele andere organisaties ook profijt kunnen hebben’, aldus de jury.

Tweevoudig winnaar Heineken afgetroefd

Rotterdam troefde Heineken af, die de laatste twee jaar met de prijs aan de haal was gegaan. De bierbrouwer sprong in op de actualiteit met het idee van remote auditing: klanten kunnen met van drones en camera’s op de mobiele telefoon opnamen maken op locaties waar auditors niet kunnen komen. Andere genomineerden waren Achmea, FrieslandCampina en een tweede team van Heineken.

De gepresenteerde innovaties worden op het Innovatieplatform van IIA Nederland opgenomen. De Protiviti Internal Audit Innovation Award (IAIA) is een initiatief van adviesbureau Protiviti en IIA Nederland.