NBA komt met update NOW-voorbeeldbrieven

De NBA heeft enkele tekortkomingen verholpen in de onlangs gepubliceerde NOW-voorbeeldbrieven, meldt de beroepsorganisatie.

Wijzigingen

Bij de derdenverklaring-opdrachtbevestiging is een verbetering aangebracht van de uiterste termijn van indienen van de derdenverklaring door de aanvrager. De passage over schriftelijke bevestigingen is vervallen. Bij de bevestigingsbrieven zijn enkele kleine redactionele en typografische verbeteringen aangebracht.

De volgende NOW-voorbeeldbrieven zijn beschikbaar:

Derdenverklaring St 4415N St 3900N Opdrachtbevestiging Gereed Gereed Gereed Bevestigingsbrief — Gereed Gereed (NL en EN)

Via ‘NBA helpt’, zijn voorbeeldbrieven beschikbaar gesteld in het kader van ‘leden helpen leden‘. Dit zijn nog niet de formele NBA-voorbeeldteksten.

Toekomstige aanpassingen

De komende maanden werkt de NBA ook aan de volgende aanpassingen:

De onderwijscontroleverklaring actualiseren in de NBA-verklaringengenerator;

De uitgebreide oob-controleverklaring voor woningcorporaties mogelijk maken in de NBA-verklaringengenerator;

Rapportages voor specifieke sectoren en voor een juridische transactie updaten.

Meer informatie