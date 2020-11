Tweede Kamer not amused over dividenduitzondering bij NOW-steun

In de Tweede Kamer heerst onvrede over het feit dat dividenduitkeringen en bonussen mogen worden uitgekeerd bij buitenlandse moederbedrijven van Nederlandse ondernemingen die NOW-steun krijgen. Dat nieuws bracht de NOS donderdag. De Kamer toonde zich dezelfde dag onaangenaam verrast. Vooral de oppositiepartijen blijkenverbolgen, maar ook minister Koolmees’ eigen D66-fractie leek niet op de hoogte te zijn geweest van de uitzondering.

NOW-regeling wordt niet aangepast

De Tweede Kamer had eerder bij de behandeling van het tweede noodsteunpakket juist aangedrongen op het uitsluiten van loonsteun via de NOW-regeling aan bedrijven waar bonussen en dividend worden uitgekeerd. De SP eiste daarom in reactie op het nieuws dat de regeling alsnog wordt aangepast. Maar volgens minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is dat helemaal niet mogelijk, omdat de Kamer al unaniem met de regeling heeft ingestemd. ‘Dat is het juridisch kader, dan kun je niet achteraf stellen ik pas de voorwaarden aan,’ vindt de minister. ‘Dan zal een rechter het besluit vernietigen.’.

Geen bonus of dividend van dochter naar moeder

Minister Koolmees wijst er bovendien op dat het uitkeren van bonussen en dividend niet mogelijk is met Nederlands belastinggeld. In de voorwaarden voor NOW-steun is namelijk opgenomen dat een dochterbedrijf geen bonus of dividend mag uitkeren aan het moederconcern. De minister vindt het ook niet wenselijk om striktere eisen te stellen aan loonsteun. Dat zou averechts kunnen werken, verwachten zijn ambtenaren. Koolmees is het daarmee eens. ‘Het risico dat buitenlandse moederbedrijven door deze eis sneller Nederlandse banen verloren zouden laten gaan achtte ik te groot.’