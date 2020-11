Toch bonussen en dividend bij NOW

Als een Nederlands bedrijf tussen juni en september NOW-steun heeft gekregen, mag het buitenlandse moederbedrijf toch bonussen uitbetalen, dividend uitkeren en eigen aandelen inkopen zonder dat dit gevolgen heeft voor de loonsubsidie van de Nederlandse dochter.

Op aandringen bedrijfsleven

De uitzondering, die alleen geldt als het buitenlandse moederbedrijf zelf geen loonsteun in Nederland heeft aangevraagd, is gemaakt op aandringen van het bedrijfsleven. Met de wijziging van het beleid komen buitenlandse concerns in een andere positie dan volledig Nederlandse concerns. Dat blijkt uit stukken die de NOS heeft ingezien. Het ministerie van Sociale Zaken laat in een reactie weten dat de uitzondering is gemaakt om de werkgelegenheid in Nederland te beschermen.

Voorwaarde 2e Kamer

Bij de discussie over een tweede steunpakket vroeg de Tweede Kamer het kabinet om een verbod op dividend en bonussen, en op het inkopen van eigen aandelen in te kopen. Het idee achter dit verbod was dat als bedrijven gebruikmaken van overheidssteun, zij alles moeten doen om zoveel mogelijk buffer op te bouwen. Dividend uitkeren of bonussen uitbetalen strookt niet met die gedachte. Het kabinet steunde deze gedachte, maar komt daar nu dus op terug.

Ambtenaren maakten draai

Aanvankelijk waarschuwden ambtenaren dat dit ‘maatschappelijk en politiek’ niet uit te leggen is dat een buitenlandse moeder wel de dochterondernemingen zou kunnen ‘leegtrekken’ om dividend uit te keren, bonussen te verstrekken of eigen aandelen in te kopen, terwijl ze een beroep doet op overheidssteun. Later, op 10 juni, veranderden de ambtenaren hun advies. Werkgeversorganisatie VNO-NCW en bedrijven die onderdeel zijn van buitenlandse concerns hadden kritiek geuit, schrijven de ambtenaren aan de minister. Ook waren de ambtenaren erachter gekomen dat geen enkel ander land zo streng was op dit gebied als Nederland. De ambtenaren adviseerden toch een uitzondering te maken.

‘Juridisch moeilijk’

Marcel Pheijffer, hoogleraar accountancy bij Nyenrode, zegt tegen de NOS dat hij het begrijpelijk vindt dat het dividendverbod niet geldt voor deze buitenlandse moederbedrijven. ‘Zo’n verbod kun je juridisch gezien moeilijk opleggen aan een buitenlandse moedermaatschappij die zelf geen directe Nederlandse steun ontvangt. Het is dus lastig om daar verplichtingen aan op te leggen.’

Bron:NOS