NOB: nog vragen open rondom Belastingplan 2021

De NOB heeft de Eerste Kamer een nader commentaar gestuurd over het Pakket Belastingplan 2021. Een aantal eerder gestelde vragen is nog niet beantwoord bij de behandeling in het parlement, zo geeft de orde van belastingadviseurs aan.

De behandeling in de Tweede Kamer is voor de NOB bovendien aanleiding om aanvullende opmerkingen te maken. ‘En over de Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling heeft de orde nog een aanvullende vraag.’ Met betrekking tot de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) vindt de NOB de introductie van een bijzondere bestuurlijke boetemogelijkheid merkwaardig, ‘daar in het voorstel het recht van belastingplichtige op een boeterapport en de mogelijkheid van het geven van zijn zienswijze wordt uitgesloten. Dit is bij geen enkele andere fiscaalrechtelijke boete het geval.’ Verder wil de NOB meer duidelijkheid over het belasten van de zorgbonus en wordt het commentaar op de uitleg van de wet- en regelgeving rondom de werkkostenregeling herhaald.

Verder ziet de NOB dat er drie afwijkende complexen van regels met betrekking tot de verliesverrekening worden voorzien. ‘De orde verzoekt met klem om de eerdere keuze te heroverwegen en de verliesverrekeningstermijnen in box 2 gelijk te trekken met die in box 1.’

Woningwaardegrens leidt tot ongelijkheid

Kritisch is de NOB ook op de woningwaardegrens van € 400.000 die vanaf 1 april gaat gelden voor starters die gebruik willen maken van de vrijstelling van overdrachtsbelasting. ‘Deze drempel leidt tot regionale ongelijkheid. Starters in de regio Amsterdam zullen

bijvoorbeeld vrijwel geen gebruik kunnen maken van de startersvrijstelling. De vraag is of hierdoor de doelstelling van het wetsvoorstel niet wezenlijk wordt uitgehold en of dit leidt tot ongewenste ongelijke behandeling.’ Ook ontstaat er dan discussie bij transacties rondom de € 400.000. ‘Niet onaannemelijk is dat zich discussies gaan voordoen over de waarde van eventuele meegekochte roerende zaken om onder de grens te blijven. Dit leidt tot extra werk bij de Belastingdienst en het notariaat.’

Openstaande vragen

Alle vraagonderwerpen van de NOB aan de Eerste Kamer:

een technisch mankement in artikel 15b lid 6 Wet Vpb;

de Baangerelateerde investeringskorting (BIK) en boetebepalingen;

de zorgbonus;

outplacement;

een Rigide uitleg wet- en regelgeving werkkostenregeling;

verliesverrekening;

het amendement waarbij de woningwaardegrens van € 400.000 is toegevoegd aan de startersvrijstelling (Wet differentiatie overdrachtsbelasting);

het onderscheid dat (voor de Wet beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling) wordt gemaakt tussen een direct, passief en ter belegging gehouden onroerende zaak in een non-EU/EER-land en een indirect, via een non-EU/EER-vennootschap, ter belegging gehouden onroerende zaak.

Lees de brief van de NOB aan de Eerste Kamer