NOB tekent voor het eerst koepelconvenant horizontaal toezicht

Koepelorganisaties Auxilium-Fiscount (KAN), Extendum, Noab, Novak, RB, SRA en NOB hebben een nieuw standaardkoepelconvenant voor horizontaal toezicht fiscaal dienstverleners (HT FD) getekend. De NOB tekende voor het eerst het koepelconvenant.

Er zijn nu zeven koepelorganisaties die een koepelconvenant met de fiscus hebben gesloten. Bij horizontaal toezicht werkt de Belastingdienst op basis van vertrouwen samen met fiscaal dienstverleners en hun vertegenwoordigers. ‘Het uitgangspunt is dat de fiscaal dienstverleners aangiften indienen die aan de gemaakte afspraken voldoen. Zijn er mogelijk discussiepunten? Dan worden die vooraf voorgelegd. Wij kunnen dan sneller duidelijkheid geven over de fiscale positie’, aldus de Belastingdienst.

Er is een nieuw koepelconvenant afgesloten omdat het aantal deelnemende koepelorganisaties in de loop der tijd is gegroeid. ‘De oude convenanten hadden dezelfde voorwaarden, maar zagen er niet eenduidig uit. Ook is er een vernieuwde leidraad horizontaal toezicht. Het nieuwe koepelconvenant HT FD is up-to-date, gekoppeld aan de vernieuwde Leidraad en is in vorm voor iedereen hetzelfde.’

Lichter regime voor NOB

Het aanhaken van de NOB ging niet zonder slag of stoot. De orde van belastingadviseurs wilde een lichter toezichtsregime omdat de voorwaarden van het convenant niet aansloten bij haar werkwijze, zoals het controleren van het werk van de leden. Het lidmaatschap is al genoeg waarborg, vond de NOB. Maar de fiscus zag dat anders; vorig jaar bleek dat de orde toch aan het langste eind had getrokken met de toezegging dat de NOB een systeem voorbereidt van selfassessment, collegiaal overleg en intercollegiale toetsing. ‘Door de wijzigingen in de Leidraad Toezicht Grote Ondernemingen komen middelgrote organisaties niet meer in aanmerking voor een individueel convenant horizontaal toezicht. Wij willen toch onze leden de gelegenheid bieden deze cliënten onder HT te hebben of te houden’, licht Pieter Asjes de initiële motivatie toe om het convenant te willen ondertekenen.