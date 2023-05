NOB tevreden met aanpassingen Fiscale Verzamelwet

De orde van belastingadviseurs NOB is te spreken over de aanpassingen die na consultatie worden gedaan aan de Fiscale Verzamelwet 2024. Wel zijn er nog wensen ten aanzien van giften bij het vervallen van de ANBI-status.

Zo is de NOB blij met aanpassingen in de giftenaftrek en de ANBI-regelgeving door een codificatie op te nemen van de beëindigingsgronden van periodieke giften. ‘De NOB meent echter dat de eerder gesignaleerde problematiek hiermee ten dele is opgelost. De NOB wees er eerder op dat het voorkomt dat de Belastingdienst de ANBI-status ten onrechte intrekt en dat gevers in de periode dat een geschil aanhangig is bij de rechter hun gift willen laten doorlopen.’ Verder kan het voorkomen dat gevers bij een intrekking van de ANBI-status hun gift wel willen verminderen, maar niet geheel willen intrekken zodat netto hetzelfde bedrag aan giften overblijft. ‘Rationeel bezien zou dat een voor de hand liggende keuze zijn.’ Knelpunt voor de NOB is dat het moment van kiezen op het moment van het afsluiten van de periodieke gift ligt en niet op het moment van vervallen van de ANBI-status. ‘Op het moment van het afsluiten van de gift is er nog niets bekend over het eventuele intrekken van de ANBI-status.’ Bovendien kan een gift niet gedeeltelijk worden verminderd. Ook mist de NOB duidelijkheid over de gevolgen van een juridische fusie tussen ANBI’s.

De orde is verder blij dat er geen inperking komt van het verschoningsrecht en dat de rechtsbescherming bij beschikkingen belastingrente is verbeterd. De NOB is ook verheugd dat er een aftrekbeperking van bronbelasting komt ten aanzien van inkomen uit het zogenoemd technisch aanmerkelijk belang in de vennootschapsbelasting.