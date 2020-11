DNB: nog geen grote betalingsproblemen bankklanten, vroege erkenning belangrijk

Banken moeten in de huidige economische crisis tijdig betalingsproblemen bij klanten erkennen en hun voorzieningenbeleid daarop aanpassen, zegt De Nederlandsche Bank (DNB).

Nog geen grote betalingsproblemen

In totaal hebben Nederlandse banken op dit moment voor bijna EUR 1900 miljard aan leningen uitstaan, meldt DNB. Voor het overgrote deel van deze leningen – circa 96% – verwachten banken dat klanten aan hun betalingsverplichting kunnen voldoen. Over ruim EUR 50 miljard van deze leningen hebben Nederlandse banken betalingsuitstel gegeven. In totaal is met dit betalingsuitstel een bedrag van ruim EUR 3 miljard gemoeid, wat gelijk staat aan ongeveer 1,8% van het kernkapitaal van banken. Na afloop van de moratoria wordt van deze klanten weer verlangd dat zij de rente en/of aflossing op de lening betalen. Gekeken moet worden of zij dit ook kunnen. Voor een groot deel van deze klanten, circa 69%, verwachten banken dat zij hun lening kunnen terugbetalen. Voor een klein deel van de klanten, nog geen 2%, verwachten banken dat zij niet in staat blijken te zijn de lening terug te betalen. Bij 29% van de klanten is er op dit moment geen sprake van betalingsproblemen, maar houden banken wel rekening met hogere kredietverliezen in de toekomst.

Volle impact crisis komt vertraagd naar voren

De huidige economische crisis wordt niet veroorzaakt door onevenwichtigheden in de financiële sector, constateert de toezichthouder. Banken zijn de coronacrisis ingegaan met meer kapitaal dan voor de financiële crisis in 2008/09. Dit maakt deze crisis anders dan de financiële crisis van ruim 10 jaar geleden. Overheden hebben een hoop verlichtende maatregelen genomen die de initiële schok helpen op te vangen. De maatregelen zorgen er echter ook voor dat de volle impact van de economische crisis voor banken vertraagd naar voren komt. Zo hebben banken voor een deel van hun leningenboek geaccepteerd dat betalingen tijdelijk werden opgeschort. Een groot deel van de klanten is in staat hun lening alsnog terug te betalen. Dat legt bij banken de nadruk op het tijdig erkennen van betalingsproblemen, en mogelijk ook op aanpassingen in hun voorzieningenbeleid.

Banken verhogen voorzieningen

Banken kunnen zich voorbereiden op hogere verliezen in de toekomst door hier voorzieningen voor te treffen. Banken hebben al flink hogere voorzieningen getroffen sinds het begin van de coronacrisis, al is recent een afvlakking te zien. De toename in voorzieningen blijkt onder meer uit de hoeveelheid voorzieningen ten opzichte van de omvang niet-presterende leningen (oftewel de NPL coverage ratio).

Meer inzet nodig om betalingsproblemen op tijd te erkennen

In het toezicht zal DNB scherp blijven letten op het tijdig erkennen van betalingsproblemen bij klanten van banken, meldt DNB. Daarbij is het volgens de toezichthouder van belang dat banken hun totale leningenboek, en in het bijzonder de leningen waarover moratoria zijn verstrekt, onder de loep nemen en beoordelen of daar leningen tussen zitten waarvan het niet of minder waarschijnlijk is dat ze worden terugbetaald. ‘Een les uit de financiële crisis is dat het traag erkennen en afhandelen van hoge aantallen leningen met betalingsproblemen economisch herstel uiteindelijk belemmert. Ondanks de operationele uitdagingen is het daarom van belang dat banken op tijd deze risico’s en kwetsbaarheden onderkennen en inzetten op een prudent risicomanagement. Daarbij moet waar nodig worden ingezet op beheersings-strategieën zoals herstructureringen en afwaardering, met oog voor de klant. Het reeds oplopen van de voorzieningen is een indicatie dat banken verwachten dat kredietverliezen zullen toenemen. Deze ontwikkeling, gecombineerd met structureel lage winstgevendheid onder andere ingegeven door het lage renteniveau, is een uitdaging voor banken. DNB moedigt juist in deze tijden een prudent voorzieningenbeleid ten zeerste aan en roept banken op hier in de komende periode op in te blijven zetten.’

Bron: DNB