Extra ronde Eurostars-subsidie voor MKB

MKB-bedrijven die in internationaal verband werken aan een innovatieve ontwikkeling kunnen komende maand een aanvraag indienen voor een extra Eurostars-subsidie. Er komt een extra openstelling omdat er nog geen opvolger is voor de Europese regeling.

Eurostars is een subsidieregeling voor internationale onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten (O&O) die worden geleid door MKB-bedrijven. De projecten moeten ook marktgeoriënteerde activiteiten omvatten, gericht op een marktintroductie binnen twee jaar na afloop van het project. Verder moet het gaan om een samenwerkingsverband waarbinnen de deelnemende partijen uit minimaal twee verschillende Eurostars-landen afkomstig zijn.

Laagdrempelige EU-subsidie

De hoogte van de subsidiebijdrage varieert per land. Nederlandse projecten doen het goed binnen het Eurostars-programma, aldus Vindsubsidies.nl. ‘Vooral projecten binnen de topsectoren Health, Life Science en ICT scoren hoog. De meeste aanvragen voor deze EU-subsidie komen dan ook uit deze sectoren. Eurostars staat bekend als een aantrekkelijke laagdrempelige EU-subsidie voor het MKB, met een hoge slagingskans. Maar liefst 29% van de ingediende aanvragen met een Nederlandse penvoerder kreeg in 2020 subsidie toegewezen.’ De subsidieregeling loopt dit jaar ten einde, maar er is voor komend jaar nog geen vervangende regeling. Daarom is er een extra aanvraagronde ingezet, die vermoedelijk al begin december start en loopt tot begin februari.

Acht ton voor medisch techproject

Een voorbeeld van een project dat een Eurostars-subsidie heeft gekregen is het initiatief van Twente Medical Systems International om samen met een Nederlandse universiteit en een Frans ziekenhuis innovatieve meetapparatuur en algoritmen te ontwikkelen om op basis van elektrofysiologische signalen vroeggeboorte te signaleren. Het project kreeg ruim acht ton subsidie voor het ontwikkelen en testen van de apparatuur.

