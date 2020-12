AFM waarschuwt voor mogelijke gevolgen van wijziging rechtsvorm

De AFM zegt signalen te krijgen dat boekhouders regelmatig eenmanszaken in de financiële dienstverlening adviseren om vanwege fiscale overwegingen voor een andere rechtsvorm te kiezen. De toezichthouder waarschuwt dat dat in de meeste gevallen gevolgen heeft voor de AFM-vergunningen.

Goed informeren

De AFM adviseert financiële dienstverleners met een eenmanszaak om zich goed te laten informeren voordat zij besluiten om hun bedrijf een andere rechtsvorm zoals een vof te geven. In veel gevallen moet er een geheel nieuwe vergunning worden aangevraagd en dat kan niet altijd.

Fiscaal advies

De AFM krijgt signalen dat boekhouders met regelmaat eenmanszaken adviseren om hun onderneming om te zetten, bijvoorbeeld naar een vennootschap onder firma (vof) met hun (relationele) partner. Vooral naar het einde van het jaar toe worden dit soort adviezen verstrekt. Een andere rechtsvorm kan (fiscaal) weliswaar voordelig zijn, maar in de meeste gevallen heeft dit gevolgen voor de AFM-vergunningen.

Terugdraaien aanvraag kan duizenden euro’s kosten

De Wet op het financiële toezicht schrijft voor dat bij een vof de partner is aangemerkt als dagelijks beleidsbepaler. Deze moet daarmee worden getoetst op betrouwbaarheid en geschiktheid. De kans is echter klein dat de partner door de geschiktheidstoets komt, omdat deze vaak alleen op papier bij de vof betrokken is en niets te maken heeft met de financiële sector. De ondernemer loopt dan het risico dat de vergunningaanvraag wordt afgekeurd en alles moet worden teruggedraaid. Dit kan enkele duizenden euro’s kosten.