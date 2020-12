Dekking creditcards loopt sterk uiteen

In dekking, uitsluiting, vergoeding en verzekeringsduur zijn er grote verschillen tussen creditcards. Dat blijkt uit een test van Creditcardvergelijking.nl. Bij een fictief winkelmandje van 1000 euro was het verschil in dekking 300 euro.

Voorwaarden

Met een aankoopverzekering zijn aankopen met de creditcard tijdelijk beschermd tegen beschadiging, diefstal en verlies. Dat kan drie maanden zijn, een half jaar of een heel jaar. Maar niet elk product wordt vergoed. Geld en cheques of cadeaubonnen zijn altijd uitgesloten, entreebewijzen en fietsen vaak ook. Mobiele telefoons en laptops zijn meestal maar beperkt gedekt. Sommige kaartuitgevers accepteren geen tweedehandsspullen. Er gelden maximumvergoedingen en de kaarthouder moet ook bijna altijd een deel zelf betalen.

Tien kaarten

Creditcardvergelijking wilde graag weten welke creditcard de beste aankoopverzekering biedt. De organisatie stelde een winkelmandje samen met 10 aankopen ter waarde van €1.000, waaronder een nieuwe en tweedehands smartphone, een tablet, bioscoopbon en doos wijn. Op geen van de producten was een garantie of een andere verzekering van toepassing.

De eerste plaats in dit voorbeeld is voor Flying Blue American Express. Dat komt vooral doordat deze kaart geen eigen risico kent en een hogere maximumvergoeding toekent aan smartphones. De tweede plaats wordt gedeeld door maar liefst 6 creditcards, allemaal uitgegeven door ICS. ICS hanteert voor al zijn creditcards praktisch dezelfde voorwaarden. Alleen de duur van de verzekering kan verschillen.

Eigen risico

Het eigen risico maakt veel uit voor de uiteindelijke vergoeding. Zo is de lage notering van ING, Rabobank en American Express Green Card te wijten aan hun relatief hoge eigen risico van €50. Het verschil tussen beide creditcards zit hem in dit voorbeeld in de vergoeding van tweedehandsspullen. ING sluit die uit, Rabobank niet.

Klik hier voor het volledige onderzoek.