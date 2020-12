Nieuw subsidiepercentage TVL: hoe zit het precies?

Het kabinet kondigde deze week bij de uitbreiding van het steun- en herstelpakket ook aan dat de Tegemoetkoming Vaste Lasten wordt aangepast. Welke consequenties heeft dat?

Het subsidiepercentage van de TVL wordt afhankelijk van het omzetverlies. Bij 30% omzetverlies is het subsidiepercentage 50%. Bij 100% omzetverlies loopt dit op naar 70%. Deze aanpassing geldt voor TVL Q4 2020 en TVL Q1 2021. Het zal even duren voordat dit is verwerkt, meldt de RVO.

Lopende aanvragen

Ondernemers die TVL Q4 2020 hebben aangevraagd hoeven niets te doen. Het hogere subsidiepercentage wordt automatisch aangepast, de RVO doet een extra betaling zodra de verhoging in het systeem is ingeregeld.

Nieuwe aanvragen

Ondernemers kunnen TVL Q4 2020 op dit moment aanvragen op basis van het eerdere subsidiepercentage (50%). Alle aanvragen worden automatisch aangepast als de verhoging in het systeem is ingericht. Op de website van de RVO lees je wanneer dat zover is.

HVA-opslag voor horeca

Hoe de verandering van het TVL-subsidiepercentage invloed heeft op de HVA-opslag, wordt nog uitgewerkt. Meer informatie daarover volgt nog.

TVL-maximum

Het maximum subsidiebedrag voor de TVL blijft € 90.000 per kwartaal.

Verbreding TVL geldt ook voor 1e kwartaal 2021

Vrijwel alle SBI-codes kregen toegang tot het 4e kwartaal van de TVL en dat wordt verlengd tot en met het 1e kwartaal van 2021. De toegang van vrijwel alle SBI-codes tot de TVL geldt daarmee tot en met 31 maart 2021.