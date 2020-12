‘De werkwijze van RADAR is eigenlijk niet zoveel anders als toen. Wij hebben nog steeds veel contact met onze klanten om te bespreken wat zij missen en hoe zij hun toekomst zien. Dat was toen én is nu de kracht van RADAR. Snel kunnen inspelen op veranderingen’, vervolgt Brigitte.

‘Natuurlijk zijn er ook veel dingen anders geworden. In het begin deden we bijvoorbeeld alles zelf, maar nu werken wij met een heel team. Een leuke en gedreven groep, waarbij iedere medewerker eraan bijdraagt de RADAR-producten te verbeteren. De cultuur binnen ons bedrijf is niet in één hokje te plaatsen. Enerzijds steken wij onze nek uit, willen wij vooroplopen, de beste zijn en is originaliteit belangrijk, anderzijds hechten wij veel waarde aan teambuilding en commitment. Een succesvolle combinatie, zo blijkt na zoveel jaar’, concludeert Harrie.

Cloud

Brigitte vult aan: ‘In 2016 heeft RADAR naast de lokale omgeving ook een onlineoplossing gemaakt. Door middel van een desktop-app konden onze klanten gebruikmaken van de voordelen die de Cloud toen bood. Op dat moment was de Cloud nog geen gemeengoed; veel klanten waren er nog niet aan toe om de stap naar de Cloud te zetten. Zo’n proces moet groeien.

Het is goed te zien dat dit nu anders is. De meeste klanten hebben inmiddels vertrouwen in de Cloud. Veel van onze klanten zijn klanten vanaf het eerste moment, wij zijn met elkaar meegegroeid. En wij blijven natuurlijk gewoon “doorgroeien”. Nu hebben wij naast de desktop-app, een webapplicatie. Wij zijn trots op het resultaat; het verhaal heeft een kop en een staart. Hoewel wij nog lang niet klaar zijn en blijven innoveren! RADAR blijft scannen vanuit de Cloud: RADAR360!

Dit artikel is ook verschenen in het online magazine van Accountancy Vanmorgen over Innovatie. Lees hier het gratis magazine.