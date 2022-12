Kleine bedrijven innoveren minder vaak dan grote

Kleine bedrijven doen minder vaak aan innovatie dan grotere bedrijven. Naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt, neemt ook het aandeel innovatieve bedrijven toe. Dat meldt het CBS op basis van eigen onderzoek.

Innovatieve bedrijven zijn bedrijven die hun producten of processen sterk verbeteren of een nieuwe technologie introduceren. Innovatie is een belangrijke motor achter productiviteit. Van het uitvinden van de stoommachine tot de computer en de mobiele telefoon, de grootste economische groei wordt gedreven door grote innovaties. Maar ook kleinere innovaties, bijvoorbeeld een product stapsgewijs verbeteren of langzaamaan een productieproces automatiseren, dragen bij aan economische groei.

Bedrijven die exporteren vaker innovatief

Het aandeel innovatieve bedrijven was voor alle bedrijfsgroottes in 2018 groter bij bedrijven die internationaal handelen, dan bij bedrijven die niet exporteren. Van de bedrijven die zowel diensten als goederen exporteerden deed bijna 50 procent aan innovatie, van bedrijven die niet exporteerden was dit 40 procent. Het aandeel innovatie bij de microbedrijven lag telkens lager dan bij de grootbedrijven.

Productiviteit en innovatie

Bij bedrijven met een hogere productiviteit zijn doorgaans ook wat meer bedrijven met innovatieve activiteiten. Deze trend geldt voor bedrijven tot 50 werkzame personen. Bij bedrijven met meer dan 50 werkzame personen is het aandeel innovatieve bedrijven bij de meest productieve categorie vergelijkbaar met dat bij de gemiddeld productieve bedrijven.

Bron: CBS