Personalia | Theo Ostermann treedt toe tot de raad van bestuur van Grant Thornton

Vanaf 1 januari 2021 maakt Theo Ostermann deel uit van de raad van bestuur van Grant Thornton. Hij volgt hiermee Sebo Havinga op en krijgt onder andere Human Resources in zijn portefeuille.

Vanaf 1 januari 2021 bestaat de raad van bestuur van Grant Thornton uit Marcel Welsink (voorzitter), Bart Jonker en Theo Ostermann.

Theo Ostermann

Theo is ruim 8 jaar aan Grant Thornton verbonden. Hij is sinds 2012 partner/belastingadviseur voor mkb en familiebedrijven vanuit de vestiging Rotterdam. Theo heeft een brede managementervaring en is lid van de industry group Transport & Logistics met specialisatie in de maritieme sector.

Theo: “Ik vind het een mooie uitdaging om toe te treden tot de raad van bestuur van Grant Thornton. In 2019 is onze strategie aangescherpt en zijn we ons nog meer gaan richten op het mkb, familiebedrijven en mid-corporates die in beweging zijn. Op die manier kunnen we vanuit onze doelstellingen van kwaliteit en groei klanten optimaal van dienst zijn. In onze bedrijfsvoering is veel aandacht voor de maatschappelijke omgeving en persoonlijk contact. Ik zie voor mezelf een belangrijke rol als verbinder.

We bevinden ons in een bijzondere tijd vanwege de gevolgen van de pandemie. Het open en directe contact tussen onze medewerkers en het bestuur is juist in deze tijd heel belangrijk. Ons mensgerichte HR-beleid resulteert in gedreven en tevreden medewerkers. Ook staan diversiteit en inclusie hoog op de bestuurlijke agenda. Onze diversiteit vertaalt zich in enthousiasme, betrokkenheid en inzet naar de klant toe om net dat stapje extra te zetten, in goede en ook in uitdagende tijden. Met het voeren van de HR portefeuille kan ik een stevige bijdrage leveren aan het belangrijkste kapitaal van de organisatie: onze mensen.

Wij zullen samen onze klanten en relaties blijven ondersteunen om hun bedrijf waar mogelijk toekomstbestendig te maken of te houden en te helpen het maximale uit hun mogelijkheden en kansen in de markt te halen. Verduurzaming is cruciaal om de groei van onze economie te waarborgen. Wij helpen klanten in deze ontwikkeling mee te gaan: strategisch en bij het analyseren van hun processen. Qua technologie staan we klanten bij met cybersecurity en slimme data-oplossingen waarmee we hen vanuit hun eigen data diepgaand inzicht geven waar risico’s en kansen liggen.”