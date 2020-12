Hans Biesheuvel (ONL) zeer bezorgd om geestelijke nood bij ondernemers

Hans Biesheuvel van ondernemersvereniging ONL schrikt van de geestelijke nood bij sommige ondernemers. Niet alleen financiële problemen maar ook het gevoel gefaald te hebben, maakt dat het aantal zelfmoordpogingen toe neemt. Hij roept de politiek op snel perspectief te bieden.

1) Wat heeft u in 2020 bereikt voor ondernemers?

Het is ons gelukt op cruciale momenten aan tafel te zitten bij de politiek. Onze stem wordt gehoord en serieus genomen. Daar ben ik trots op. Een ander wapenfeit was de presentatie van het manifest “Overleven en Vernieuwen” met tien actiepunten. Die zijn nagenoeg allemaal overgenomen. De belangrijkste zijn dat wij wilden dat de steunmaatregelen veel langer zouden gelden, dat er langer belastinguitstel kwam voor ondernemers en dat zij langer mogen doen over het terugbetalen daarvan.’

2) Welk ondernemersverhaal heeft u het meest geraakt?

‘Dat zijn er te veel om een keuze uit te maken. Maar wat mij nu het meest bijblijft is dat de persoonlijke druk op veel ondernemers ontzettend hoog is. Dat is zeer zorgwekkend. Ik denk aan noodkreten van ondernemers die het niet meer zien zitten, soms resulterend in zelfmoordpogingen. Ze voelen zich verantwoordelijk voor familie en medewerkers en kunnen er moeilijk mee omgaan dat ze er geen invloed op hebben. Ze vinden dat ze hebben gefaald, ook al hebben ze geen enkele invloed op de crisis gehad. Ze zien 30 of 40 jaar levenswerk in rook opgegaan, dat hun bedrijf, soms opgericht door verre voorvaderen, het niet gaat redden. Daarbij is de financiële situatie voor sommige ondernemers nu echt nijpend. Ze staan persoonlijke borg voor leningen bij de bank en zien de hakbijl nu dichtbij komen.’

3) Wat vindt u van het coronabeleid van de regering?

‘Allereerst wil ik opmerken dat dit een crisis van ongekende omvang is. Ik zit vlakbij het Binnenhof en ministeries en zie hoe ingewikkeld het is voor de politiek. De steunmaatregelen, er is heel veel gedaan, daar ben ik positief over. Mijn kritiek richt zich op het niet goed managen van de verwachtingen. Ondernemers missen het perspectief voor de toekomst. Wanneer kunnen ze weer open? Hoe kunnen ze zich daarop voorbereiden? Daarover geeft de politiek geen duidelijkheid. Uiteraard hoorde ik ook de frustraties bij ondernemers over de schijnbare willekeur van de regels. Maar sinds de lock-down merk ik ook soort opluchting: het is heel vervelend en erg lastig, maar we doen nu wel met zijn allen een paar stappen terug om er begin 2021 beter uit te komen.’

4) Hoe hebt u naar de kritische rapporten over de accountancybranche gekeken die begin 2020 verschenen?

‘Ik vind het jammer dat de discussie vooral is gegaan over de big four. Voor de rol van de mkb-accountant is veel te weinig aandacht geweest. Er is ook geen onderscheid gemaakt tussen beide groepen, en dat beschouw ik als een gemiste kans. De mkb-accountant is de belangrijkste sparringpartner voor de ondernemer. Ik ben bang dat de toezichtskosten door de nieuwe regels sterk zullen stijgen in 2021 en dat dit de rol van de mkb-accountant onder druk gaat zetten. Terwijl de mkb-accountant niet de oorzaak van de strengere regels is; die zijn er gekomen omdat er bij de big four fouten zijn gemaakt.’

5) Hebben ondernemers genoeg steun gehad van hun accountants in 2020?

‘Ik hoor daarover weinig of geen klachten. Natuurlijk, de kosten van de derdenverklaring zijn sommige ondernemers tegengevallen, maar de overheersende stemming is toch dat ondernemers blij zijn dat de accountant hen dit jaar geholpen heeft met het aanvragen van steun en er ook was als sparringpartner en adviseur.’

6) Hoe kan de MKB-accountant meer toegevoegde waarde hebben voor ondernemers?

‘Accountants zijn heel goed in terugkijken. Maar vooruitkijken, advies geven over strategische beslissingen: daar is nog een wereld te winnen. Meer toegevoegde waarde is er ook ten aanzien van financiering. Dat is voor ondernemers een lastig onderwerp geworden. Vroeger ging je naar de bank en daar regelde je alles. Tegenwoordig is financiering een uiterst ingewikkeld landschap. De mkb-accountant is de aangewezen persoon om de ondernemer daarin te adviseren.’

7) Nederland behoort volgens internationaal onderzoek tot de landen die waarschijnlijk het beste uit de coronacrisis zullen komen. Bent u ook zo optimistisch?

‘Op de lange termijn wel. We zijn een veerkrachtig en ondernemend land. De politiek luistert naar bedrijfsleven. Maar hoe het er op kortere termijn uit zal zien vind ik moeilijk om te voorspellen. En dan hebben we ook nog de nadere Brexit. We weten dat die op korte termijn 20.000 banen gaan kosten in Nederland. Aan de andere kant denk ik dat ondernemers slim genoeg zijn om, samen met hun Britse handelspartners, creatieve oplossingen te vinden.’