OMT: ‘Coronapandemie officieel voorbij’

Werkgevers mogen een coronabesmetting op dezelfde manier behandelen als elke andere luchtweginfectie. Dit volgt uit de mededeling van het Outbreak Management Team (OMT) dat de coronapandemie voorbij is.

Corona heeft in ons land een endemische fase bereikt, zo meldde het OMT op donderdagavond. Dat betekent dat het coronavirus op dezelfde manier behandeld kan worden als bijvoorbeeld een griepvirus. Daarom adviseert het OMT ook de laatste coronaregels, waaronder testen en isolatie, te schrappen. Bij een coronabesmetting kunnen vanaf nu ‘generieke maatregelen’ worden genomen, die gelden voor alle andere luchtweginfecties. ‘Ook bij deze gelden immers hoest- en handhygiëne, en thuisblijven als men zich niet fit en ziek voelt,’ aldus het OMT.

Daarom vindt het OMT het niet meer nodig om op grote schaal mensen te testen op het coronavirus. Ook hoeven zorgmedewerkers in principe geen mond-neusmasker meer te dragen als ze binnen 1,5 meter van een patiënt komen. Het OMT benadrukt wel dat er nog steeds een groep is die ernstig ziek kan worden van het coronavirus. Deze groep moet daar wel rekening mee blijven houden. Dat kan onder meer door iemand die klachten heeft op afstand te houden of – wanneer dat niet lukt – diegene een mondkapje te laten dragen.

‘Mijlpaal’

Het OMT noemt het een ‘mijlpaal’ dat het adviseert de laatste coronamaatregelen te laten vervallen. Tegelijkertijd gaat die mijlpaal gepaard met ‘onzekerheid en onvoorspelbaarheid van de ontwikkeling van nieuwe varianten en het beloop van de afweer’, schrijft het OMT in zijn 146e advies. Het gaat nog om een advies. Het kabinet besluit uiteindelijk of de laatste regels ook daadwerkelijk geschrapt worden. Minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) heeft het advies donderdag naar de Tweede Kamer gestuurd. Het is nog niet duidelijk wanneer de minister er een besluit over neemt.

VNO-NCW laat in een reactie weten dat werkgevers het coronavirus voortaan net zo benaderen als andere bedrijfsrisico’s. Dat de pandemie voorbij is, is ‘positief nieuws’, zegt een woordvoerder van de werkgeversorganisaties. Hij neemt aan dat werkgevers die zijn aangesloten bij VNO-NCW en MKB-Nederland het OMT-advies opvolgen. Bij de verenigingen is niet bekend hoe bedrijven precies zullen omgaan met het coronavirus. ‘Ondernemers zijn verplicht om bedrijfsrisico’s in kaart te brengen. Corona wordt daarin meegenomen als een luchtwegziekte’, legt de zegsman uit.

Werkgevers keken volgens de woordvoerder lang uit naar het einde van de pandemie, want dat betekent volgens hem dat er geen nieuwe coronamaatregelen komen. Vorig jaar mei werd de laatste maatregel opgeheven. Mondkapjes waren vanaf dat moment niet meer verplicht op Nederlandse vliegvelden.