HET JAAR VAN (8) Martin van Vliet: weg uit de Randstad, ‘aangezien thuiswerken de norm is en waarschijnlijk ook wel zal blijven’

Hoe kijken spelers in accountancy en belastingadvies terug op 2020 en wat wensen zij voor 2021? Rondom de feestdagen stelt Accountancy Vanmorgen steeds zeven vragen aan een branchegenoot. Martin van Vliet is Senior Commercial Product Manager bij Exact.

Op welke manier beïnvloedde Corona jouw privéleven?

‘We hadden een trouwdatum staan op zaterdag 10 oktober en hadden daarvoor een restaurant, feestzaal, band en meer dan 100 mensen op de gastenlijst. Zoals velen (uitgezonderd Ferdinand Grapperhaus) hebben we toch gekozen voor een plan B. We konden de datum nog aanpassen naar maandag 5 oktober en met 25 personen. Daardoor was er wel veel meer budget over voor de huwelijksreis naar een code geel-land.’

Op welke manier beïnvloedde Corona jouw werk?

‘Aangezien thuiswerken de norm is en waarschijnlijk ook wel zal blijven, heb ik mijn huis in de Randstad verkocht en ben aan het water gaan wonen in Friesland. Daar heb ik nog geen dag spijt van gehad en ik denk dat ik er, met de steeds mooiere Nederlandse zomers, ook geen spijt van ga krijgen. Gelukkig heb ik een goede netwerkverbinding en een eigen kantoorruimte. Je merkt wel dat je communicatiecirkel met collega’s kleiner is geworden, omdat de wandeling over de afdelingen fysiek niet mogelijk is. Ook zijn de bijeenkomsten getransformeerd naar online meetings. Maar ook dat gaat steeds meer wennen. 15 december hadden we een presentatie over de nieuw 360 Suite met meer dan 500 inschrijvingen en meer dan 300 deelnemers in de online meeting. Fantastisch dat het technisch mogelijk is, iedereen kon daar toch zijn vragen kwijt. Gezien de reacties na afloop zien de deelnemers hier meer voordelen in dan nadelen.’

Welke blijvende veranderingen denk je dat Corona (in je vakgebied of daarbuiten) heeft veroorzaakt?

‘Dagelijks de bank bijgewerkt en wekelijks de boekhouding bij is mede door Corona de nieuwe norm. Wil je dit kunnen doen, dan is de inzet van software robots en kunstmatige intelligentie een must.’

Wat wens je de accountancysector toe?

‘Dat de medewerkers lichamelijk en ook geestelijk gezond blijven. Daar moeten we ook in 2021 veel aandacht besteden. Maar ook dat hun cliënten overeind blijven, want de impact van een faillissement gaat veel verder dan de cijfers en niet-betaalde posten.’

Welke zakelijke kansen zie je voor 2021?

‘In 2021 (ik weet nog niet welke datum) gaan we de nieuwe Exact 360 Suite op de markt brengen. Dit product wordt ontwikkeld door 30 zeer gedreven collega’s, maar ook samen met 32 kantoren die hun tijd en kennis inzetten om dit product te perfectioneren. Het is prachtig hoe deze kantoren onderling en samen met ons discussiëren over de beste oplossing, waarbij ze soms de bestaande werkwijze veranderen naar een betere methode. Het is mijns inziens de beste methode om software te ontwikkelen, samen met een gedreven groep ‘witte raven’. Ik zou niet meer anders willen.’

Welke persoon of instantie krijgt voor 2021 jouw beste wensen en waarom?

‘Natuurlijk de lab-leden van ‘NoHands Accounting’, maar nu ook de lab-leden van de Exact 360 Suite. De lab-leden van Nohands Accounting hebben deze oplossing op een veel hoger niveau weten te krijgen en zij gaan er in 2021 mede voor zorgen dat het nog beter gaat worden. Maar ook de lab-leden van de 360 Suite ben ik nu al zeer erkentelijk.’

Wat is de beste manier om jezelf op te laden voor het nieuwe jaar?

‘Ik hoef mezelf niet op te laden voor 2021. Voor mijn gevoel ben ik dat al, na een gesprek met een accountant ben ik dat nog meer. Of het is een nieuw tijdperk, of het komt door Corona, maar mensen zijn positiever in de gesprekken en bijeenkomsten. Dit geeft mij veel energie. Bedankt hiervoor en hou dit asjeblieft vast.’

